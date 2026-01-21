PNC decomisa más de Q480 mil que eran transportados en picops y reporta dos capturas

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este miércoles 21 de enero que agentes de la Comisaría de Sacatepéquez capturaron a una mujer que trasladaba Q350 mil sin demostrar su procedencia.

La institución añadió que la detención se registró en el kilómetro 82.8 de la Ruta Nacional 14, en la entrada del municipio de San Juan Alotenango.

La detenida es Brenda “N”, de 45 años, quien transportaba el dinero en un picop, sin justificar su origen, según la PNC. Fue puesta a disposición de un juzgado para que solvente su situación jurídica.

En otro caso, la PNC indicó que, tras un operativo y coordinación institucional, fue detenido Gustavo “N”, de 29, en San Luis, Petén.

El ahora capturado viajaba en un picop donde llevaba de manera ilegal dos pistolas, cinco cargadores y 99 municiones, agregó la PNC.

Además, agentes le decomisaron 36 mil 12 dólares beliceños, equivalentes a aproximadamente Q135 mil 500.

