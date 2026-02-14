PNC efectúa operativos en cárceles del país e identifica a visitantes de reos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este sábado 14 de febrero, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, desarrolla operativos en los ingresos a centros carcelarios.

Añadió que el objetivo es fortalecer los controles y garantizar la seguridad de los ciudadanos en los alrededores de los presidios.

Además, efectúa la identificación de personas que ingresan a los distintos sectores de las prisiones para visitar a familiares privados de libertad, con el fin de evitar el ingreso de objetos prohibidos.

Según la PNC, estas acciones de control son permanentes. Guatemala se encuentra bajo estado de sitio tras los motines registrados en tres cárceles.

El 17 de enero se reportaron alteraciones del orden en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2, y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.

Durante los disturbios hubo toma de rehenes, e integrantes de la mara Barrio 18 atacaron a agentes de la PNC.

Este 14 de febrero, la Policía también desarrolla operativos de identificación y registro de personas y vehículos en Baja Verapaz, Escuintla, Santa Rosa, Quetzaltenango, El Progreso y Quiché, con el fin de detectar ilícitos y reforzar la seguridad ciudadana.

Estas acciones son acompañadas por miembros del Ejército mediante patrullajes conjuntos, destacó la PNC.

