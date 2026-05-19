PNC revela antecedentes delictivos de presuntos sicarios interceptados tras ataque en la zona 7

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió este martes 19 de mayo los detalles de la persecución contra dos presuntos delincuentes, la cual comenzó en la zona 7 y terminó en la avenida Bolívar.

Añadió que la noche del lunes dos hombres le quitaron la vida a una persona en la colonia Cuatro de Febrero. La persecución incluyó a agentes de dos comisarías, quienes los ubicaron en un sector de la zona 8.

Indicó que, en la avenida Bolívar, los presuntos delincuentes dispararon contra los policías, quienes repelieron el ataque y detuvieron la motocicleta en la que se desplazaban.

En ese momento, los agentes se percataron de que Germán “N” había resultado herido, por lo que la PNC coordinó asistencia de los Bomberos Voluntarios. Los socorristas trataron de reanimarlo, pero murió. Su cómplice, José “N”, de 21 años, fue capturado.

Según la PNC, a los detenidos les decomisaron seis teléfonos celulares robados, marihuana, el arma utilizada en el crimen y una motocicleta. Ambos son residentes de la colonia Bethania, zona 7.

“La cúpula policial envía todo el apoyo necesario para los valientes policías que actuaron en defensa propia y de la misma ciudadanía. Se estima que el detenido y fallecido son sicarios y ladrones que pertenecen a una de las maras”, afirmó la PNC.

Perfil delictivo

La PNC agregó que ambos han sido capturados en distintos años y lugares, y puestos a disposición de juzgados.

El 9 de mayo del 2025, agentes de la Comisaría 14 capturaron a José “N” junto a otro hombre en El Búcaro, zona 12 de Villa Nueva. Los policías les incautaron 12 teléfonos celulares cuya procedencia no pudieron justificar.

Para leer más: Persecución termina con una captura, la recuperación de dos picops y el hallazgo de una mujer herida de bala

El 29 de enero del 2026 también fue capturado junto a otros dos hombres en la colonia El Progreso, zona 11. En esa ocasión le incautaron nueve teléfonos celulares.

Germán “N” fue capturado el 3 de junio del 2024 junto a una mujer en la avenida Petapa, zona 12. Investigadores les incautaron nueve teléfonos celulares, entre estos uno de alta gama.

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