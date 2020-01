Postuladora de magistrados para CSJ no tiene claro el plazo para integrar nómina que debe enviar al Congreso

La Comisión de Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia empieza con la revisión de los requisitos formales según la convocatoria. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Debido a que el Consejo de la Carrera Judicial informó a la Comisión de Postulación para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que la nómina de jueces y magistrados enviada el pasado sábado, que incluye la evaluación de desempeño, no es la definitiva, por que aún no está firme, esta decidió solicitar la debida ejecutoria del fallo de la Corte de Constitucionalidad por considerar que no se cumplió con el fallo del tribunal constitucional.

El presidente del Consejo, Carlos Guerra Jordán, en la carta que envió a la comisión, señala que el listado que fue remitido a esa postuladora el 4 de enero del 2020 contiene los resultados de evaluación de los funcionarios judiciales que manifestaron interés y no constituye la nómina definitiva, en virtud de que no se ha agotado el proceso de impugnaciones, regulado en el artículo 32 de la Ley de la Carrera Judicial.

“El listado de jueces y magistrados evaluados y notas obtenidas, sujetas a medios de impugnación; a fin de acreditar que se ha concluido la primera fase del proceso de evaluación, por lo que no constituye la nómina a la que hace referencia el artículo 76 de la ley de la Carrera Judicial”, señala la misiva.

Con 32 votos a favor, la Comisión decidió solicitar al órgano contralor la debida ejecutoria de la sentencia de amparo emitida el 2 de diciembre pasado. El secretario de la Comisión, Mario García, leyó el documento y como consecuencia de la confirmación remitida por el Consejo en la que se afirma que la evaluación del desempeño aún no es definitiva, se hizo la solicitud a la CC pues consideran que no se remitió en el tiempo estipulado la nómina de jueces y magistrados de la carrera que manifestaron su interés en el proceso de postulación, evaluación de desempeño y expedientes que debió presentarse al día siguiente de concluida dicha evaluación.

Guerra Jordán también presentó un recurso para que se aclare cuándo comienza el plazo para que la postuladora integre la nómina, pues el Consejo sí cumplió con los 30 días de evaluación, ordenados por la CC.

Revisión de expedientes

Por aparte, la comisión empezó con la revisión de 235 expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la convocatoria. Este procedimiento se hace a través de ternas que fueron elegidas mediante sorteo, y que quedaron integradas por un decano, un magistrado de sala de Apelaciones y un representante del Colegio de Abogados.

Las dudas que surjan en la revisión se deberán de resolver por mayoría de la terna -dos votos de tres- para luego ser trasladadas a la plenaria de la Postuladora. Además, en la comisión hubo dudas sobre si deben aceptar a los aspirantes que vienen de la Carrera Judicial aunque tenga falencias en su expediente, ya que una resolución de la Corte de Constitucionalidad establece que se debe de aceptar a los jueces y magistrados con interés de postularse.

La duda se amplia si se debe exonerar a los jueces y magistrados que incumplan con un requisito que establece la Constitución, pero al no haber acuerdos, las dudas las resolverá la plenaria.

Otra inquietud que empezó durante la evaluación de requisitos se refiere a los jueces, ya que para postularse a una magistratura a Corte Suprema de Justicia se debe acreditar un periodo como magistrado de sala de Apelaciones, pero en el proceso se postularon jueces.

El presidente de la Comisión, Félix Serrano, es de la idea de que deben ser excluidos estos profesionales, ya que los requisitos de la Constitución son claros. Mientras que otros comisionados indicaron que deben ser aceptados ya que hay sentencias de la CC que señalan que el trabajo de un juez se computa como ejercicio liberal de la profesión.

Ternas revisoras

Grupo 1

Miriam López Miyares, Cang / Adolfo Quiñónez Furlán la sustituirá

Julio Alfonso Agustín del Valle / asamblea de magistrados

Juan Carlos Rodil / decano Universidad Da Vinci

Grupo 2

Mynor Domínguez /Cang

Romeo Monterrosa / asamblea de magistrados

Jennifer Nowell / decana Universidad Regional

Grupo 3

María Eugenia Erazo / Cang

Wendy López / asamblea de magistrados

Jorge Aráuz / decano Universidad Rafael Landívar

Grupo 4

Julio César Cuyuch / Cang

Luis Hernández Arrivillaga / asamblea de magistrados

Jary Méndez / decana Universidad del Istmo

Grupo 5

Erick Catalán / Cang

Jorge González / asamblea de magistrados

Milton Argueta / decano Universidad Francisco Marroquín

Grupo 6

Alejandro Arenales, Cang

Albino Martínez, asamblea de magistrados

Gustavo Bonilla, decano Usac

Grupo 7

Luis Chigua, Cang

Dixón Díaz, asamblea de magistrados

Enrique Sánchez, decano Universidad Panamericana

Grupo 8

Dennis Herrera / Cang

Fausto Maldonado / asamblea de magistrados

Ana Mercedes Suásnavar, decana Universidad de Occidente

Grupo 9

Alicia Franco /Cang

Edwin Ruano /asamblea de magistrados

Luis Fernando Cabrera / decano Umes

Grupo 10

Fernando Chacón / Cang

Amadeo Solís / asamblea de magistrados

Luis Antonio Ruano / decano Universidad Mariano Gálvez

Grupo 11

Jorge Emilio Morales / Cang

Miguel Enrique Catalán /asamblea de magistrados

Luis Aragón Solé, Decano U San Pablo / Harold Ortiz, asamblea de magistrados sustituirá a Aragón Solé

