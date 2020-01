Proceso se entrampa por supuesta intención de comisionados de beneficiar a litigantes

El presidente de la Comisión de Postulación de Salas de Apelaciones, Murphy Paiz dirige la sesión la cual estuvo entrampada por más de tres horas. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

La mayoría de los comisionados, representantes del Colegio de Abogados, durante la sesión de la Comisión de Postulación para magistrados de salas de Apelaciones, intentaron “chantajear” a sus pares con el objetivo de dar sus votos para modificar la tabla de gradación para los jueces y magistrados si se modificaba la valoración para los abogados litigantes.

Luis Fernando Ruiz, Salvador Soto y Carlos Jáuregui, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), fueron los que más insistieron en que si se modifica la tabla de gradación sobre los 10 puntos en la experiencia de la administración pública para ponderar la evaluación de desempeño, también se debería modificar para los abogados litigantes.

Ese punto fue señalado por la comisionada Gladys Ponce, quien denunció esa intencionalidad de parte de sus pares que representan al Cang y dijo que lo que se debe modificar es solo lo establecido en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que refiere a los jueces y magistrados.

El presidente de la Comisión, Murphy Paiz, rector de la Usac, hizo la propuesta de ponderar la evaluación de desempeño con base a los estipulado por el Consejo de la Carrera Judicial – sobresaliente, de 90 a 100 puntos, con 10 puntos; muy bueno, de 80 a 89, con 8 puntos, y bueno, de 70 a 79, con 6 puntos.

Pero, los representantes del Colegio pedían que se modificara la ponderación para los litigantes al argumentar que no había igualdad para ellos, ya que se estipuló que si tenían cinco años en la administración pública tendrían 10 puntos, que, de no tenerlos, no reciben puntos.

Soto propuso que los abogados que tengan cinco años en la administración pública obtengan los 10 puntos, los que tengan cuatro años, 8, y tres años, 6 puntos.

Luego, Ruiz empezó a argumentar que habría doble calificación para los jueces y magistrados debido a que el Consejo de la Carrera Judicial también tomó reglones académicos y profesionales que ya están establecidos en la tabla de gradación.

Posteriormente, Jáuregui propuso que se pondere a los jueces de sobresaliente con 10 puntos; muy bueno, con cinco puntos, y bueno, con dos. En ese momento, Paiz dijo que retiraba su propuesta y se quedó solo la del comisionado, quien después retiró la propuesta, a petición de Soto.

La propuesta de Paiz era con base a la resolución de la Corte de Constitucionalidad en la que ordena que se debe revisar y luego ponderar lo relacionado a la carrera judicial y no establece que se modifique la calificación para los abogados. En este punto hubo dos votaciones, la primera tuvo 24 votos y la segunda, 21 votos a favor.

Luego de un receso, Jáuregui hizo otra propuesta, para que a los candidatos con punteos de 90 a 100 tengan 10 puntos; de 70 a 89, 6, y menos de 70, no darle puntos, pero al momento de votar sobre la propuesta hubo 18 votos a favor.

Excluyen a cuatro aspirantes

La Comisión de Postulación excluyó, con 26 votos a favor, la participación de cuatro profesionales judiciales que no presentaron su expediente ante esa instancia, solo expresaron su participación por una manifestación de interés al Consejo de la Carrera judicial.

Ante la decisión tomada, la comisión excluyó a:

Carlos Guillermo Ruano Pineda

Abraham William García

Alba Delia Moscoso Linares

Lilian Aracely Lemus Tota

Otra oportunidad

La Comisión accedió, con base a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, aceptar a 28 jueces y magistrados que habían sido excluidos por el incumplimiento de requisitos formales establecidos en la convocatoria. Por lo que este jueves, 9 de enero, será publicado este listado para que la auditoría social pueda presentar señalamientos en contra de estos profesionales.

La ampliación y aclaración denegada a esta comisión por la CC establece, en los considerandos, que es nulo en pleno derecho la exclusión de los jueces y magistrados por requisitos, ya que solo el hecho de ser parte de la Carrera Judicial les da la oportunidad de estar en la lista.

Reincorporados

José Darío Muñoz Muralles José Miguel Estrada Monterroso Amadeo de Jesús Guerra Solís Gladis Yolanda Albeño Ovando Emy Yojana Gramajo Rosales Cruz Munguía Sosa Lesbia Elizabeth Guzmán Valle Gloria Dalila Suchité Barrientos Emilio Lorenzo Villatoro López Aleida Rosario Ochoa López Jaime Fernando Echeverría Argueta Robert Hernán Rivas Alvarado Verónica del Rosario Galicia Marroquín Hugo Oswaldo Coguox Nimatuj José Luis de Jesús Samayoa Palacios Juan Valerio Castillo Caal Elvia Velásquez Sagastume Claudina Mirtala Miranda Balcázar Carlos Guillermo Guerra Jordán Carlos Enrique Rivera Claveria Walter Oliver Villatoro Diaz Mynor Mauricio Moto Morataya Guillermo Alfredo Luna Arriola Silvia Lorena Vásquez Caderón Irma del Rosario Castro Juárez Leonel Rodrigo Sáenz Bojórquez Brenda Mayabel Makepeace Mazariegos Mario Castro Can

Contra el tiempo

Por aparte, los comisionados dieron como válido el listado con evaluaciones que el Consejo de la Carrera Judicial envió a esa postuladora, por lo que aprobaron que el 25 de enero se debe de entregar la lista de profesionales al Congreso.

Aunque los integrantes del Consejo señalan que el listado oficial y los expedientes se entregarán a la Comisión cuando los punteos estén en firme, pues aún está abierto el período de impugnaciones.

Contenido relacionado

Congreso seguirá apoyando a las comisiones de postulación para CSJ y salas de Apelaciones

Comisiones de Postulación: “Los decanos son los que velarán por el proceso”

Queda suspendida convocatoria para integración de comisiones de postulaciónPu