Presunto pandillero de la Mara Salvatrucha es capturado junto a su pareja en Chimaltenango; hallan altar a la Santa Muerte

En un área residencial de Chimaltenango, la Policía Nacional Civil aprehendió a Jonathán “N”, de 26 años, señalado como presunto responsable de un ataque armado en el que murió un hombre por heridas de bala en San Martín Jilotepeque, registrado el 29 de marzo.

Las fuerzas de seguridad identifican al sospechoso como “Gánster”, supuesto pandillero de la Mara Salvatrucha.

También fue capturada en el mismo lugar la pareja de Jonathán, Katherin “N”.

Durante el allanamiento, coordinado por la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango y la División Especializada de Investigación Criminal, fueron localizadas una escopeta ilegal, 95 municiones de diferentes calibres, así como un teléfono celular y documentos.

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Además, hallaron un altar alusivo a la Santa Muerte.

Jonathán posee un antecedente en el 2025 por posesión de drogas para el consumo.

✅ Actualización

Diligencia ejecutada por la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango concluyó con la captura de Jonathan F. V. y Katherine C., por la presunta comisión del delito de homicidio.



Asimismo, los fiscales rescataron a un bebé de 6 meses, quien fue entregado a… https://t.co/qB5krXNKyc pic.twitter.com/4oGgnyIO3a — MP de Guatemala (@MPguatemala) April 11, 2026

El Ministerio Público reportó que un menor de seis meses fue entregado a la Procuraduría General de la Nación para su resguardo.

Ambos detenidos son sindicados por homicidio.

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