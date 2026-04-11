Presunto pandillero de la Mara Salvatrucha es capturado junto a su pareja en Chimaltenango; hallan altar a la Santa Muerte

Justicia

Presunto pandillero de la Mara Salvatrucha es capturado junto a su pareja en Chimaltenango; hallan altar a la Santa Muerte

La PNC capturó a un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha y a su pareja tras un crimen en San Martín Jilotepeque. El allanamiento también permitió ubicar un altar a la Santa Muerte y armamento ilegal.

la Redacción

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Ganster Mara Salvatrucha crimen San Martín Jilotepeque

Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha y su pareja fueron capturados en Chimaltenango, señalados por un homicidio. Durante el operativo, autoridades hallaron un altar a la Santa Muerte y armas ilegales. (Foto Prensa Libre: PNC).

En un área residencial de Chimaltenango, la Policía Nacional Civil aprehendió a Jonathán “N”, de 26 años, señalado como presunto responsable de un ataque armado en el que murió un hombre por heridas de bala en San Martín Jilotepeque, registrado el 29 de marzo.

Las fuerzas de seguridad identifican al sospechoso como “Gánster”, supuesto pandillero de la Mara Salvatrucha.

También fue capturada en el mismo lugar la pareja de Jonathán, Katherin “N”.

Durante el allanamiento, coordinado por la Fiscalía de Distrito de Chimaltenango y la División Especializada de Investigación Criminal, fueron localizadas una escopeta ilegal, 95 municiones de diferentes calibres, así como un teléfono celular y documentos.

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Además, hallaron un altar alusivo a la Santa Muerte.

Jonathán posee un antecedente en el 2025 por posesión de drogas para el consumo.

El Ministerio Público reportó que un menor de seis meses fue entregado a la Procuraduría General de la Nación para su resguardo.

Ambos detenidos son sindicados por homicidio.

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