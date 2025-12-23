Presuntos pandilleros vinculados a ataque armado en la zona 10 serán investigados por varios delitos

El Ministerio Público (MP) informó este martes 23 de diciembre que siete personas fueron ligadas a proceso penal y enviadas a prisión preventiva, por su supuesta participación en un ataque armado en la zona 10 de la capital.

Agregó que la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, sede central, presentó los indicios durante la audiencia de primera declaración, en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala.

Los señalados son: Adrián H., Jaqueline S., Marianita A., María D., Luis G., Karla C. y Moisés M., informó el MP.

El ente investigador señaló que todos enfrentan cargos por asesinato, homicidio en grado de tentativa, exacciones intimidatorias, asociación ilícita y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Según la investigación del MP, el 3 de mayo una de las víctimas se encontraba en la zona 10 capitalina, donde Adrián H., junto con otro de sus copartícipes, disparó en su contra hasta causarle la muerte.

Como resultado de las diligencias efectuadas por la Fiscalía, en coordinación con investigadores del Departamento contra el Delito de Femicidio y analistas de la Unidad de Análisis de Video Digital de la División Especializada en Investigación Criminal, se logró establecer la presunta participación de los sindicados en el hecho, indicó el MP.

Añadió que los procesados, como presuntos miembros de la clica Solo Para Locos, del Barrio 18, se concertaron para ejecutar acciones ilícitas en beneficio de la estructura criminal, entre ellas, la eliminación de personas consideradas contrarias a sus intereses.

Además, exigían dinero a comerciantes y promovían el uso y distribución de drogas, según el MP.

La investigación estableció que esta estructura operaba en los municipios de Fraijanes, Guatemala, y Masagua, Escuintla.

