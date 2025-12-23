En menos de un mes capturan de nuevo a “la Chaparra” en cuya casa encontraron un cadáver y droga

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 23 de diciembre que tres miembros de la pandilla Barrio 18, entre ellos una mujer conocida como alias la Chaparra, fueron capturados durante allanamientos en la colonia San José La Comunidad, zona 10 de Mixco.

Añadió que las diligencias fueron resultado de la reactivación de un caso por asesinato y delitos vinculados al tráfico y distribución de drogas.

El operativo fue ejecutado por investigadores de la Sección de Delitos contra la Vida de la División Especializada en Investigación Criminal, en coordinación con fiscales que dieron seguimiento a una investigación por asesinato contra Estefany “N”, de 25 años, alias la Chaparra, detenida en cumplimiento de una orden de captura girada el 11 de diciembre por un juzgado de Mixco.

Según la PNC, Estefany “N” registra un antecedente desde el 2014 por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

Afirmó que durante el allanamiento también fueron capturados en flagrancia Annderson “N”, de 26, pareja sentimental de la Chaparra, a quien se le decomisaron siete bolsas con marihuana. Él tiene un antecedente por posesión de droga para el consumo en 2019.

Además, fue detenido Bayron “N”, de 46, a quien se le incautaron tres bolsas con marihuana. Según la PNC, Bayron “N” posee un amplio récord criminal, con cinco ingresos a centros penitenciarios entre 1999 y 2010, por delitos como asesinato, homicidio, portación ilegal de armas, robo, lesiones y tenencia de droga.

“Los tres detenidos son integrantes de la clica Crazy Gangsters, de la pandilla terrorista Barrio 18”, indicó la PNC.

Explicó que el caso se originó el pasado 7 de diciembre, cuando alias la Chaparra fue detenida durante un allanamiento previo en el mismo sector, donde se localizaron 338 bolsas con marihuana y se halló el cadáver de un hombre de aproximadamente 47 años en el inmueble.

“Pero ella —la Chaparra— fue beneficiada por el Juzgado de Mixco y quedó en libertad por falta de mérito, recuperando su libertad de inmediato”, remarcó el informe policial.

La PNC destacó que, con estas diligencias, recabó nuevos medios de prueba que permitieron reactivar el expediente y solicitar nuevamente las órdenes de captura.

