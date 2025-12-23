Captura “Skipy”, pandillero del Barrio 18 con seis ingresos a prisión, permite localizar menores con alerta Alba Keneth

En San José Pinula, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a José "R", alias “Skipy”, supuesto pandillero del Barrio 18.

Según la investigación policial, Rodríguez Conde ha sido ingresado en prisión en seis ocasiones. Además, actuaba como homie brincado dentro de la pandilla Barrio 18.

La Fiscalía contra el Delito de Extorsión y la PNC ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por falsificación de placas y distintivos para vehículos.

Las autoridades también localizaron a dos menores de 16 años, con alerta activa Alba Keneth desde el 15 y 23 de agosto, quienes quedaron bajo resguardo de la Procuraduría General de la Nación (PGN). La PNC señala que ambas habían sido reclutadas por el detenido.

Fueron incautados seis teléfonos celulares como indicios que fortalecen la investigación en curso.

Según la base de datos de la PNC, el capturado registra seis ingresos a prisión por los siguientes delitos:

Posesión para el consumo

Robo en grado de tentativa

Robo

Falsificación de placas y distintivos para vehículos

Portación ilegal de arma de fuego

Estos delitos fueron cometidos entre 2010 y 2015. Recuperó su libertad mediante medidas sustitutivas.

