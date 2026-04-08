Pugna entre estructuras de narcomenudeo ha dejado cuatro muertos en San Pedro Sacatepéquez

La pugna entre estructuras vinculadas al narcomenudeo en San Pedro Sacatepéquez dejó cuatro personas fallecidas, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) heridos y tres presuntos pandilleros de la Mara Salvatrucha capturados, según informes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el seguimiento de las investigaciones.

Los hechos se originaron el 6 de abril del 2026, a las 17.10 horas, en el kilómetro 20.5 de la ruta hacia San Pedro Sacatepéquez, en el cantón Las Limas, aldea Vista Hermosa, donde se registró un ataque armado que derivó en una persecución de aproximadamente tres kilómetros.

De acuerdo con la PNC, el incidente ocurrió cuando agentes atendieron un llamado de emergencia y fueron atacados por hombres encapuchados y fuertemente armados.

En ese hecho murieron tres personas y al menos cinco resultaron heridas, entre ellas dos agentes policiales identificados como Herbert Eliazar López Carreto, de 43 años, y Andony Ariel García Bravo, de 27, quienes fueron trasladados a un centro asistencial.

Cuatro escenarios

Como parte del seguimiento del caso, las autoridades detallaron varios puntos vinculados con los hechos.

En el lugar se localizó “una persona de sexo masculino fallecida, quien se conducía en motocicleta y habría coincidido en tiempo y lugar con el hecho”, dijo el Ministerio Público.

Durante el procesamiento de la escena, se estableció que hallaron un vehículo tipo sedán con daños en la parte frontal, una camioneta tipo SUV en cuyo interior se localizaron armas de fuego entre ellas fusiles y pistolas, así como un fusil adicional en la vía pública.

En un segundo punto, en la zona 3 de San Pedro Sacatepéquez, fue localizado un picop con múltiples perforaciones de bala, manchas de sangre y droga.

Posteriormente, en un tercer escenario ubicado en el área del cementerio de San Pedro Sacatepéquez, “se localizaron los cuerpos carbonizados de dos personas de sexo masculino”.

En un terreno baldío en jurisdicción de Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, fue localizada una mujer fallecida por heridas de bala, quien, de forma preliminar, “tendría vinculación con uno de los vehículos involucrados en el hecho inicial”. El cuerpo fue encontrado por niños que jugaban futbol en el sector, dijo la policía.

Hipótesis: secuestro y enfrentamiento

Una de las hipótesis de investigación señala que uno de los fallecidos sería Ricardo, supuesto cabecilla de una estructura de narcomenudeo que operaba en San Pedro Sacatepéquez junto con su padre y un hermano.

Según esta línea, el hombre habría sido secuestrado y, antes de morir, habría enviado su ubicación para pedir ayuda.

De acuerdo con las pesquisas, su conviviente, Sheila, de 23 años, habría intentado rescatarlo, pero fue asesinada por el grupo de encapuchados.

Los investigadores también indican que integrantes de la Mara Salvatrucha habrían intentado intervenir para rescatar a Ricardo, pero fueron atacados a balazos por los supuestos vecinos organizados.

En medio del intercambio de disparos, agentes de la PNC intervinieron y dos de ellos resultaron heridos.

Las autoridades investigan si estos hechos están relacionados con una disputa territorial con un grupo rival conocido como Los Polleros, señalado como presunta estructura que opera en el mismo municipio..

Comunicado de la PNC

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil emitieron un comunicado en el que señalan que grupos criminales organizados han utilizado capuchas y otros elementos para amedrentar a la población y alterar el orden público.

“Cero tolerancia a encapuchados: En el marco del Estado de Prevención, queda estrictamente prohibida la permanencia de personas que oculten su rostro en la vía pública con el fin de generar pánico, realizar patrullajes ilegales o portar armas de forma ostentosa”, indicó la PNC en el comunicado.

Agregó que se ha identificado que estas estructuras criminales utilizan el anonimato para infiltrarse en movimientos sociales legítimos, poniendo en riesgo la vida de los manifestantes reales.

“Ningún grupo civil o particular está facultado para realizar funciones de seguridad o control poblacional. Quienes utilicen capuchas para simular autoridad serán capturados y procesados por Usurpación de Funciones y Asociación Ilícita”, señaló.

Además, indicó que se han incrementado los operativos de control y registro en San Pedro Sacatepéquez y zonas aledañas.

"Cualquier persona que se niegue a identificarse o que bajo el uso de capuchas altere el orden, será puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales de manera inmediata”, detalló el comunicado.