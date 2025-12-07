Qué se sabe del ataque armado que dejó herido al hijo del alcalde de Ciudad Vieja

El Ministerio Público investiga un ataque armado ocurrido a la 1.10 horas del 6 de diciembre, en la zona 5 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez, donde un hombre resultó herido de bala.

El alcalde de ese municipio, Clemente Betancourt, confirmó que la víctima es su hijo, Federico Betancourt.

El jefe edil relató en rueda de prensa que su hijo se encontraba vendiendo pizzas el viernes 5 de diciembre y que, más tarde, decidió ver la decoración de las carrozas de la feria junto con tres amigos.

Federico iba en la parte trasera del vehículo cuando pasaron por el estadio y un individuo los encaró presuntamente de forma agresiva con un arma de fuego.

Según el alcalde, su hijo y sus amigos se asustaron.

La prensa local reportó que los jóvenes estaban dejando a uno de ellos en su casa, cuando un vecino se acercó al vehículo para exigir que bajaran la intensidad de las luces, porque le molestaban.

Aunque el vehículo siguió su marcha, el sujeto disparó e hirió a Federico.

El funcionario municipal detalló que el proyectil ingresó por el abdomen, atravesó los intestinos y rozó la vena cava, así como la columna vertebral.

Agregó que Federico y sus acompañantes no portaban armas y descartó que el responsable sea empleado municipal.

Dijo desconocer si el tirador se encontraba ebrio, aunque reconoció que, aparentemente, el sujeto tiene antecedentes de disparar sin justificación.

“Son momentos duros para un padre de familia. Es muy complicado”, declaró el alcalde, quien agradeció a los médicos del centro asistencial, al Ministerio Público y al Organismo Judicial.

“Hay pruebas suficientes: declaraciones testimoniales, videos y pruebas científicas para establecer el hecho delictivo”, añadió.

2025: 340 días de trabajo fuerte y firme 💪



Allanamientos en seguimiento a un ataque armado 🚨



La Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con acompañamiento de la PNC ejecuta dos diligencias de allanamiento,… pic.twitter.com/7Hp10GlCGs — MP de Guatemala (@MPguatemala) December 6, 2025

La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público informaron sobre la captura de un hombre identificado como Noé “N”, por homicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía indicó que se realizaron allanamientos en dos inmuebles del municipio.

El detenido es señalado de ser el presunto responsable de herir con arma de fuego, a un hombre, ayer en ese mismo municipio; la víctima fue trasladada a un centro asistencial.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServi — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 6, 2025

Entre los indicios incautados están una solicitud de registro de tenencia de arma de fuego y una copia de la autorización, tres cartuchos de calibre aún no determinado, un estuche plástico para arma y un vehículo tipo camioneta.

El alcalde descartó que el ataque tenga relación con la política y aseguró que se trata del primer incidente en Ciudad Vieja en el último año y medio.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.