Quiénes son los dos guatemaltecos extraditados a Estados Unidos por delitos sexuales contra menores

Inmer Misael Barrios Osorio y Alejandro de Jesús Hernández Godínez, ambos ciudadanos guatemaltecos, fueron extraditados a Estados Unidos donde son requeridos por procesos relacionados con presuntos delitos sexuales contra menores de edad.

Según el Ministerio Público (MP), la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales coordinó ambos procedimientos a requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Barrios Osorio es requerido por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en los delitos de agresión sexual o tentativa de agresión sexual con lesiones contra una persona menor de 12 años, así como por mostrar material obsceno a un menor.

La detención con fines de extradición fue ordenada por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala. Barrios Osorio fue capturado el 4 de febrero de 2026 y posteriormente extraditado.

En el caso de Hernández Godínez, las autoridades del estado de Pensilvania, Estados Unidos, lo requieren por los delitos de violación de un adolescente de 16 años, agresión indecente agravada, poner en peligro el bienestar de menores y corrupción de menores.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala agradeció mediante sus redes sociales la colaboración de las autoridades guatemaltecas.

"Estados Unidos agradece la colaboración de las autoridades guatemaltecas y reafirma el compromiso compartido de garantizar que quienes cometen delitos y amenazan nuestras comunidades rindan cuentas ante la justicia", escribió.