Relatora de la ONU pide a Guatemala garantizar la independencia judicial en un año de nombramientos

Justicia

Relatora de la ONU pide a Guatemala garantizar la independencia judicial en un año de nombramientos

Relatora de la ONU insta a Guatemala a elegir autoridades judiciales íntegras en 2026 y evitar la instrumentalización del sistema de justicia y abusos del pasado.

EFE

|

Una de las elecciones que se efectuarán este 2026 en Guatemala es para magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto HemerotecaPL / Byron García)

Una de las elecciones que se efectuarán este 2026 en Guatemala es para magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto HemerotecaPL / Byron García)

Guatemala debe “dar un paso decisivo” para eliminar “de una vez por todas” la instrumentalización de su sistema judicial en un año donde habrá importantes nombramientos en sus altas instancias, advirtió este martes la relatora de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite.

En un comunicado, la experta de Naciones Unidas recordó que en la primera mitad de 2026 se elegirán jueces para el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el fiscal general que liderará el Ministerio Público de Guatemala.

“La designación de personas de probada integridad que cumplan los requisitos para estas magistraturas esenciales sería un paso clave para poner fin a un patrón abusivo de criminalización” que ella misma pudo comprobar durante su visita al país centroamericano en mayo de 2025, indicó en el comunicado.

“Guatemala debe evitar que se repitan situaciones pasadas en las que personas asociadas con abusos de poder o graves violaciones de los derechos humanos lograron obtener nombramientos para estos puestos clave“, advirtió la experta.

EN ESTE MOMENTO

Guardia penitenciario vigila desde una terraza del penal Renovación I durante operativos de control carcelario en Guatemala.

Motines, requisas y fugas: cronología de la crisis de las cárceles en Guatemala marcada por “el Lobo”

Right
Seguridad Ataque a PNC se refuerza presencia de Policía y Ejército 19 de enero 2026

Estado de sitio: Ataques a la PNC redujeron 55% la afluencia a restaurantes y otros sectores refieren impacto

Right

Por esa razón, todos aquellos contra los que existan denuncias creíbles de conducta incompatible con las normas de derechos humanos no deben ser preseleccionados ni nombrados “hasta que se haya llevado a cabo una investigación independiente y exhaustiva de dichas denuncias“, aseguró.

Elecciones de segundo grado 2026: poder, institucionalidad y futuro democrático

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Corte de Constitucionalidad Justicia Margaret Satterthwaite Ministerio Público Tribunal Supremo Electoral 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS