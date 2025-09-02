Rescatan en zona boscosa a hombre que habría sido secuestrado y por quien pedían Q50 mil de rescate

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 2 de septiembre sobre un operativo de localización y rescate de un hombre de 22 años, quien presuntamente fue secuestrado.

Según la PNC, el supuesto plagio ocurrió la mañana del lunes 1 de septiembre en San Francisco El Alto, Totonicapán.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal dieron seguimiento al caso y, en horas de la tarde, rescataron al hombre en el sector conocido como Túnel de Santa María, en Zunil, Quetzaltenango.

Según la alerta, la víctima salió a trabajar y, momentos después, su familia recibió una llamada en la que se exigía el pago de Q50 mil a cambio de su libertad, informó la PNC.

Ante la denuncia, la PNC realizó un operativo y, sin que se efectuara la entrega del dinero, el joven fue ubicado en un área boscosa.

El informe policial añadió que el hombre se encontraba inconsciente, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

