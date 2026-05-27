Sala de Apelaciones reactiva embargo a finca vinculada a Giammattei en Sacatepéquez

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Sala de Apelaciones reactiva embargo a finca vinculada a Giammattei en Sacatepéquez

Resolución reactiva embargo sobre finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei.

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FINCA VINCULADA A GIAMMATTEI

Inmueble vinculado al expresidente Alejandro Giammattei. (Foto Prensa Libre: Compartida por el Ministerio Público)

Una Sala de Apelaciones reactivó el embargo de una finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei.

El Ministerio Público informó este miércoles 27 de mayo que fue notificado de un amparo que deja en suspenso la resolución judicial que inhabilitó las medidas sobre la propiedad.

El caso del expresidente da un nuevo giro, ya que el 21 de mayo un juzgado de Extinción de Dominio había levantado el embargo decretado en mayo del 2025 sobre la finca El Nacimiento.

En esa ocasión se conoció que la Fiscalía de Extinción de Dominio impugnó la resolución judicial por medio de una acción de amparo, según las fuentes.

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La propiedad vinculada al exmandatario se ubica en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, y forma parte de una investigación relacionada con la construcción de un inmueble de lujo.

Muebles, acabados finos y otros detalles de la referida mansión fueron compartidos en el 2025 por el Ministerio Público.

La propiedad tendría un costo aproximado de US$5 millones —Q38 millones 250 mil—, según una evaluación hecha por un arquitecto.

Para leer más: Entre pavorreales y una hacienda de US$5 millones: MP detalla investigación por lavado de dinero en finca vinculada a Giammattei

En noviembre del mismo año, las autoridades detallaron que en el terreno se encontró una plantación de café de 100 manzanas, además de la construcción de la propiedad.

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Según ha informado el MP, la propiedad consta de cuatro fincas contiguas, con una extensión de 100 manzanas, que habrían sido adquiridas por una sociedad anónima relacionada con el expresidente y que no tenía movimiento tributario.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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