Sala rechaza apelación y mantiene arresto domiciliario de Eduardo Masaya

La Sala Segunda de Apelaciones resolvió sin lugar la apelación presentada por el Ministerio Público (MP), con la que buscaba revocar el arresto domiciliario dictado al abogado Eduardo Masaya.

Masaya fue beneficiado con medida sustitutiva el 22 de julio del 2025.

Actualmente está a la espera de que se inicie el debate en su contra. Es señalado por falsedad ideológica en forma continuada en el caso Corrupción Semilla.

El 26 de julio del 2025, el juez Fredy Orellana envió a juicio al abogado Masaya por ese delito.

Según el MP, el señalado, en su calidad de notario, habría avalado legalizaciones de actas que no fueron firmadas, pese a que estas serían parte de las hojas de adhesión para la inscripción del comité proformación del partido Movimiento Semilla.

El 28 de enero del 2025, Eduardo Masaya fue capturado. En esa ocasión, la Fiscalía indicó: “Esta noche se hizo efectiva la orden de aprehensión girada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Instancia Penal en contra de Eduardo Gabriel Masaya Juárez por el delito de falsedad ideológica”.

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El 3 de marzo del 2025, Salvador Noé Batz, exsecretario de Finanzas y Transparencia del partido Movimiento Semilla, se declaró culpable en el caso Corrupción Semilla.

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