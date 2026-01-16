Secuestros exprés y asaltos a arquitectos: la modalidad que se activa con citas falsas para proyectos

Denuncias recientes a las que se tuvo acceso dan cuenta de un incremento de casos de extorsión, asaltos y secuestros exprés que afectan a profesionales del sector arquitectura, tras el reporte de al menos tres hechos ocurridos de forma casi consecutiva en los últimos días.

Ante este escenario, referentes del sector señalaron que existe preocupación entre profesionales del área, en un contexto en el que este tipo de hechos ha sido reportado de forma reiterada en fechas recientes.

De acuerdo con la información recopilada a partir de testimonios de afectados, una de las modalidades inicia con el contacto con arquitectos y diseñadores a través de redes sociales o sitios web profesionales, donde ofrecen servicios de diseño, asesoría o supervisión de proyectos.

Los supuestos clientes solicitan información o cotizaciones y posteriormente los invitan a participar en un proyecto.

Como parte del engaño, las víctimas son citadas para realizar visitas de campo o conocer el terreno del supuesto proyecto. Al llegar, son trasladadas a zonas alejadas y con poca conectividad, donde son obligadas a apagar sus teléfonos y permanecen incomunicadas.

Según las denuncias, las personas son retenidas durante varias horas mientras los responsables contactan a familiares para exigir dinero a cambio de su liberación, configurándose secuestros exprés. En uno de los casos documentados, se solicitó un pago de Q25 mil. En otros hechos, la modalidad derivó en asaltos.

Los reportes también dan cuenta del robo de equipo de trabajo y computadoras, y en al menos uno de los casos se registró también el robo de un dron y un vehículo.

Hasta el momento, se ha identificado que este tipo de hechos ocurre principalmente en zonas alejadas o de difícil acceso, como terrenos, fincas o áreas periféricas, con accesos complicados y poca señal, lo que dificulta que las víctimas puedan retirarse del lugar o pedir ayuda con rapidez.

Emiten aviso

Ante este panorama, el Colegio emitió un aviso público en el que recomienda a sus agremiados adoptar medidas de precaución, entre ellas:

Solicitar documentos de identificación antes de iniciar cualquier proyecto.

Realizar reuniones previas en lugares seguros.

Establecer filtros para definir el perfil del cliente.

Informar a familiares o personas cercanas sobre reuniones y visitas de campo.

“Estas acciones buscan reducir riesgos y promover un ejercicio profesional más seguro”, señala el comunicado.

Denuncias remitidas a Fiscalía

Según la información obtenida, una fiscalía ya da seguimiento a este tipo de denuncias; no obstante, en muchos casos las víctimas no formalizan la denuncia por temor o por haber sido amenazadas.

Según otros reportes, la modalidad no afecta únicamente a arquitectos, sino que se han reportado casos en los que ingenieros, empresas o incluso estudiantes y practicantes enviados a campo han sido víctimas de estos hechos.

Se consultó al Ministerio Público (MP) para conocer detalles sobre las investigaciones en curso; sin embargo, no hubo respuesta al cierre de esta nota.

