Tras la muerte de Nidia Renata, Instituto de la Víctima pedirá imputar homicidio al conductor señalado del atropellamiento

Mientras familiares y amigos despedían Nidia Renata Bautista García, este lunes, el Instituto de la Víctima anunció que pedirá al juzgado cambiar el delito por el que es procesado Jorge "N", luego de la muerte de la mujer a consecuencia de las heridas sufridas por un atropellamiento ocurrido el 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18.

Bautista García permaneció hospitalizada durante casi dos semanas en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), donde era atendida por quemaduras por fricción, la amputación del brazo derecho y otras lesiones de gravedad. La institución confirmó a la familia sobre su fallecimiento el 12 de julio.

La muerte de Bautista García modifica las circunstancias jurídicas del proceso, explicó el Instituto de la Víctima, que da acompañamiento a los familiares.

"Al haber fallecido la víctima, cambia esa calificación jurídica", explicó Luis Sierra, Director de Asistencia Legal de la institución, al indicar que se solicitará una audiencia de reforma del auto de procesamiento ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal.



Nidia Renata y Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, de 29 años, fueron arrollados por un automóvil la noche del domingo 28 de junio en la entrada a la colonia Atlántida, zona 18 de la capital.

Sierra recordó que Jorge "N" había sido ligado inicialmente a proceso por lesiones culposas contra Kevin Alexander Jiménez Ambrocio, y por lesiones gravísimas y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Bautista García. No obstante, con el fallecimiento de la víctima, la institución buscará que el delito sea reclasificado como homicidio.

"Esto implica que, obviamente, la pena aumenta. El homicidio simple contempla una pena de 15 a 40 años de prisión, mientras que el grado de tentativa tiene una rebaja de una tercera parte", señaló.

No obstante, aclaró que será el juez quien determine si procede la modificación solicitada.

El Instituto indicó que, hasta ahora, el proceso ha seguido su curso normal y que se mantienen los plazos fijados por el juzgado. El Ministerio Público tiene hasta el 28 de agosto del 2026 para presentar las conclusiones de su investigación y la audiencia intermedia, en la que deberá exponerlas ante el juez, está prevista para el 11 de septiembre.

El abogado añadió que corresponderá al Ministerio Público valorar las circunstancias del hecho y las posibles agravantes al momento de formular la acusación. "Lo que espera el Instituto es lograr una sentencia condenatoria y, de igual manera, la reparación digna para la víctima", afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la población para dejar de difundir los videos del atropellamiento que circularon ampliamente en redes sociales. "Esto afecta de sobremanera a las víctimas colaterales… la fallecida tiene dos niños menores de edad que en algún momento pueden acceder a esas imágenes", advirtió.

#ComunicadoDePrensa



El Instituto de la Víctima sobre el fallecimiento de Nidia Bautista García manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/Wadzup3Lg2 — Instituto de la Víctima (@idv_gt) July 13, 2026

El representante del Instituto señaló que este caso trascendió más allá del ámbito judicial debido al impacto que generó en la población. "Este caso se viralizó en las redes sociales y causó mucho trauma en la sociedad guatemalteca, incluso a nivel internacional", afirmó.

Agregó que esa amplia difusión y las circunstancias en las que ocurrió el hecho son aspectos que el Ministerio Público deberá valorar dentro de la investigación y al momento de presentar su acto conclusivo.

Durante el velorio de Nidia Renata, su novio, Kevin Alexander, reiteró el llamado a que el caso no quede impune. "Lo único que queremos es justicia, que de verdad todo salga a nuestro favor, porque es lo que más queremos: justicia", expresó.

También recordó que ambos tenían planes de formar un hogar y comprar una casa. "Ese sueño se queda truncado para mí y para ella", lamentó.

Acompañamiento gratuito

El Instituto de la Víctima recordó que brinda asesoría y acompañamiento jurídico y victimológico gratuitos a personas afectadas por delitos sin importar la edad o género.

La sede central se encuentra en la 3.ª avenida 16-31, zona 10 de la ciudad de Guatemala, atiende en el teléfono 2314-5800 y también recibe consultas en el correo info@institutodelavictima.gob.gt.

Además, cuenta con cinco sedes departamentales para brindar atención a víctimas y sus familiares.

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