Tres narcos guatemaltecos podrían regresar al país tras cumplir condenas en EE. UU. y colaborar con la justicia

De acuerdo con documentos judiciales de Estados Unidos, cuatro narcotraficantes guatemaltecos condenados en ese país saldrán de prisión antes de finalizar el 2026.

Otto Fernando Godoy Cordón, excoronel del Ejército de Guatemala, se declaró culpable el 23 de abril de 2023, ante la Corte del Distrito Sur de California, de trasegar cocaína hacia Estados Unidos.

El 20 de febrero fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por conspiración internacional para distribuir cocaína. Luego de colaborar con la justicia estadounidense, salió de prisión el 20 de junio pasado y está a la espera de ser deportado a Guatemala.

Según el documento de la corte, el militar confesó haber ayudado al cartel Jalisco Nueva Generación a trasegar cocaína desde finales del 2017 hasta febrero del 2018 en Colombia, Venezuela, Guatemala, México y otros países.

Otro que se declaró culpable y colaboró con la justicia estadounidense fue Juan David Cortez Rivera, sentenciado a cinco años y tres meses de prisión el 6 de diciembre del 2024.

Cortez se declaró culpable de conspiración internacional para distribuir sustancias ilícitas. Según el Buró Federal de Prisiones de EE. UU., saldrá de la Correccional Federal de Lompoc, California, el 13 de septiembre del 2026.

Wilfido Adán Herrera Villatoro, alias El Profe, se declaró culpable de conspirar para trasegar cocaína a Estados Unidos y fue sentenciado el 13 de marzo del 2024 por la Corte del Distrito Este de Texas. El 22 de julio pasado logró una reducción de su pena y saldrá de prisión el 10 de octubre del 2026.

Villatoro fue señalado como responsable de dirigir, gestionar y facilitar en Guatemala las actividades de una organización de tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica desde el 2008, importando grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Otro guatemalteco condenado por narcotráfico

Rodolfo Abimael Cifuentes Quiñónez se declaró culpable y fue sentenciado el 20 de febrero del 2024 a nueve años de prisión por manufacturar y distribuir cocaína hacia Estados Unidos.

Una investigación de las autoridades estadounidenses identificó una organización de tráfico de drogas activa al menos desde el 2008, responsable de importar grandes cantidades de cocaína hacia EE. UU.

Está previsto que, tras colaborar con la justicia de ese país, Cifuentes salga de prisión el 17 de enero del 2029 como parte de una reducción de condena.