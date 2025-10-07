Un hombre habría matado a su tía y primo por disputa de una vivienda en Huehuetenango

De acuerdo con las primeras investigaciones, Sergio Estuardo Morales, de 55 años, habría matado a su tía y a su sobrino por la disputa de una vivienda en la zona 6 de Huehuetenango.

Los reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que los problemas entre los miembros de la familia comenzaron hace un año, cuando Morales tomó un arma blanca y amenazó a su primo, Iván Humberto Gómez Morales, y a su tía, Aura Marina Morales Chávez.

Detallan que los conflictos entre los Morales continuaron por la supuesta disputa de la vivienda donde los tres residían.

El pasado 3 de octubre, nuevamente se registró una discusión familiar y, según testigos, Sergio Morales desenfundó un arma y disparó contra su tía y su primo.

“Las tres personas conviven en la misma casa desde hace un año; el sobrino, el responsable, decía que era el propietario de la residencia y que si no se salían —su primo y tía— los mataría”, indica el reporte policial.

Las primeras pesquisas apuntan a que Sergio se habría suicidado después de matar a sus dos familiares. “Un arma de fuego en la mano derecha del responsable”, indica la policía.

Los fiscales del Ministerio Público localizaron cinco indicios balísticos y un arma de fuego en la escena del crimen.