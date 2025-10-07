Guatemala
Un hombre habría matado a su tía y primo por disputa de una vivienda en Huehuetenango
Un hombre habría matado a dos familiares en Huehuetenango tras una disputa por la propiedad de una vivienda. Las peleas familiares habrían iniciado hace un año, señala la PNC.
Tres personas murieron dentro de una vivienda en la zona 6 de Huehuetenango, el 3 de octubre, según los Bomberos Voluntarios. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
De acuerdo con las primeras investigaciones, Sergio Estuardo Morales, de 55 años, habría matado a su tía y a su sobrino por la disputa de una vivienda en la zona 6 de Huehuetenango.
Los reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que los problemas entre los miembros de la familia comenzaron hace un año, cuando Morales tomó un arma blanca y amenazó a su primo, Iván Humberto Gómez Morales, y a su tía, Aura Marina Morales Chávez.
Detallan que los conflictos entre los Morales continuaron por la supuesta disputa de la vivienda donde los tres residían.
El pasado 3 de octubre, nuevamente se registró una discusión familiar y, según testigos, Sergio Morales desenfundó un arma y disparó contra su tía y su primo.
“Las tres personas conviven en la misma casa desde hace un año; el sobrino, el responsable, decía que era el propietario de la residencia y que si no se salían —su primo y tía— los mataría”, indica el reporte policial.
Las primeras pesquisas apuntan a que Sergio se habría suicidado después de matar a sus dos familiares. “Un arma de fuego en la mano derecha del responsable”, indica la policía.
Los fiscales del Ministerio Público localizaron cinco indicios balísticos y un arma de fuego en la escena del crimen.