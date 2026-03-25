La industria energética del Golfo tardará años en recuperarse de la guerra con Irán

La guerra con Irán tardó solo unos días en paralizar los campos petrolíferos, las refinerías y las plantas de gas en todo el golfo Pérsico, pero podrían pasar años antes de que recuperen su pleno potencial a medida que el conflicto se prolongue. Más de tres semanas de guerra han ocasionado una grave interrupción del suministro al bloquear de facto el vital estrecho de Ormuz, además de dañar decenas de instalaciones energéticas. Si bien el presidente estadounidense, Donald Trump, afirma que se están sosteniendo conversaciones con Irán para poner fin al conflicto, para calcular las repercusiones económicas generales es necesario tener en cuenta el tiempo que llevará reactivar la infraestructura de petróleo y gas del Golfo.

Los ataques de la semana pasada contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, en Catar, que alberga la planta de exportación más grande del mundo, refuerzan la preocupación de que volver a poner en marcha el suministro no será rápido ni fácil, y se proyecta oficialmente que las reparaciones de los daños tardarán hasta cinco años. Según los ingenieros, los sistemas de producción de petróleo y gas requieren flujos constantes que operen bajo un gradiente de presión desde los yacimientos subterráneos profundos hasta las válvulas que controlan la carga en los buques cisterna. Incluso si no resultan dañados por misiles y drones, la velocidad a la que se pueda recuperar la producción a los niveles previos a la guerra dependerá de si los yacimientos y sus pozos individuales se han detenido por completo —y durante cuánto tiempo— o si se han mantenido a caudales mínimos.

“No se puede simplemente pulsar el botón de pausa cuando el flujo de petróleo es inconveniente”, dijo Jim Krane, investigador del Instituto Baker de la Universidad Rice, quien ha seguido de cerca el sector energético de Oriente Medio durante más de dos décadas. “Interrumpir cadenas de suministro de petróleo tan enormes provoca efectos en cascada en todo el mundo”. Más de 40 activos energéticos en nueve países de Oriente Medio han resultado dañados "grave o muy gravemente" por la guerra, según declaró Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, lo que podría prolongar las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales una vez finalizado el conflicto.

Campos petrolíferos

A principios de este mes, el director ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, declaró que la compañía espera una vuelta relativamente rápida —"en cuestión de días"— a la producción total en los yacimientos petrolíferos cuya producción se ha reducido. Si bien esto puede ser cierto para los campos que se han mantenido en funcionamiento a ritmos reducidos, la situación es notablemente diferente para aquellos que se han cerrado por completo. Según Aditya Saraswat, director de Investigación de Rystad Energy para Oriente Medio y el Norte de África, con experiencia en ingeniería de yacimientos, podría tardar entre dos y tres semanas en restablecer la producción total de un yacimiento pequeño que haya sido paralizado, y entre cuatro y cinco semanas para uno de mayor tamaño. Añadió que acelerar la reactivación de los yacimientos puede causar daños, ya que la presión debe incrementarse gradualmente en todo el sistema.

“La prioridad es mantener los yacimientos en funcionamiento”, dijo Saraswat por teléfono desde Dubái. “Si se interrumpe el suministro, toda la línea principal queda despresurizada”. Cuando se ha declarado fuerza mayor, los yacimientos suelen cerrarse por completo, afirmó. En cambio, cuando la producción se ha reducido por falta de almacenamiento, como en Irak y Kuwait, es probable que los cierres hayan sido parciales, añadió. Según Matt Randolph, un veterano de Oklahoma con más de tres décadas de experiencia en yacimientos petrolíferos de todo el mundo, los pozos estancados pueden afrontar problemas de corrosión y acumulación de parafina. “Y por eso, inicialmente, redujeron la producción y mantuvieron los pozos funcionando a caudales mucho más bajos, porque así se mantiene el sistema limpio, por así decirlo”, dijo, y agregó que cuanto más tiempo dure el cierre, más tiempo tardará en reiniciarse.

Además, varias compañías petroleras y proveedores de servicios internacionales han evacuado a su personal de aquella región, según la Agencia Internacional de Energía. Para reactivar algunos yacimientos, será necesario que la situación se estabilice lo suficiente como para que esos trabajadores puedan regresar.

Desafíos de la refinería

Las refinerías de Oriente Medio se enfrentan a desafíos similares, después de que varias instalaciones importantes cerraran o redujeran su producción debido a los ataques y a la falta de mercados de exportación viables. La puesta en marcha de las plantas podría tardar más de dos semanas, mientras que las instalaciones que han visto reducida su actividad, en lugar de detenerse por completo, podrían volver a funcionar con mayor rapidez. Los Emiratos Árabes Unidos cerraron su enorme planta de Ruwais, una de las refinerías más grandes del mundo, como medida de precaución después de que un ataque con drones causara un incendio en la zona industrial donde se ubica.

La refinería de petróleo Mina Al-Ahmadi, de Kuwait, afrontó otro ataque el viernes último, que obligó a cerrar algunas unidades, un día después de que la instalación fuera blanco de una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en todo el Oriente Medio. Saudi Aramco suspendió las operaciones en Ras Tanura, la mayor planta de procesamiento de crudo del reino saudita, con una capacidad de 550 mil barriles diarios, tras un ataque con drones en los primeros días de la guerra, aunque las instalaciones ya han reanudado su actividad. Bapco Energies, de Baréin, afrontó daños en su planta de 400 mil barriles diarios en un ataque y declaró fuerza mayor en las operaciones afectadas.

En el caso de refinerías grandes y complejas “que han paralizado completamente sus operaciones, el proceso de reinicio suele requerir un período más prolongado para estabilizarse”, afirmó Priti Mehta, analista sénior de la consultora Wood Mackenzie. Calcula que podrían transcurrir entre 10 y 15 días para volver a los niveles normales de utilización, suponiendo que no haya daños estructurales importantes.

Regreso de buques cisterna

Si bien la reactivación puede desarrollarse en paralelo en yacimientos y refinerías, nada de esto puede comenzar hasta que se vacíen los tanques de almacenamiento rebosantes en los puertos del Golfo. Esto significa que lograr que los buques cisterna vuelvan a pasar por el estrecho de Ormuz es un primer paso fundamental para restablecer los flujos. Esto plantea desafíos logísticos, pues decenas de superpetroleros han sido desviados a otros destinos, incluido el puerto saudí de Yambu, en el mar Rojo.

Sin embargo, actualmente hay muchos buques cisterna vacíos al sur de Fuyaira, el puerto de los Emiratos Árabes Unidos situado fuera del estrecho de Ormuz, o más adentro en el mar Arábigo, lo que sugiere que el transporte marítimo puede no ser la limitación más importante, según Robin Meech, director general de Marine and Energy Consulting Ltd., en Oxford.

Los datos de seguimiento de buques cisterna recopilados por Bloomberg respaldan esta opinión, al menos en lo que respecta al petróleo. Hay unos 60 superpetroleros vacíos, sin vínculos con Irán, cada uno con capacidad para transportar unos 2 millones de barriles diarios, anclados en las afueras de Ormuz, en el Golfo de Omán, o más lejos, en el Mar Arábigo. Estos buques podrían estar atracados en Oriente Medio en tres o cuatro días, siempre y cuando no tengan que esperar para transitar por Ormuz.

Reinicio del GNL

Quizás el mayor desafío energético surgido hasta ahora en el Golfo se encuentre en Ras Laffan, en Qatar, la planta de GNL más grande del mundo. Las huelgas de la semana pasada dañaron dos trenes de producción, que representan aproximadamente el 17% de las exportaciones de combustible de Qatar. Según QatarEnergy, las reparaciones tardarán hasta cinco años, lo que afectará al suministro a Europa y Asia.

Incluso antes del ataque, cualquier puesta en marcha de Ras Laffan tendría que ser "intencionalmente lenta" para evitar sobrecargar los equipos, dijo Mehdy Touil, especialista principal en GNL de Calypso Commodities, quien anteriormente trabajó en la planta que cubre casi una quinta parte del suministro mundial. Una vez que se reabra el estrecho de Ormuz, encontrar buques metaneros debería ser menos problemático, ya que otros 90 buques saldrán al mercado este año, según Kaushal Ramesh, vicepresidente de gas y GNL de Rystad.

Gestionar la reanudación del tráfico a través de esta vía marítima crucial podría suponer un reto aún mayor, dado el gran volumen de energía, alimentos y otros materiales que se acumulan para entrar y salir del Golfo. “Puede que sean necesarios plazos de reserva para los convoyes anunciados con antelación, la concentración en fondeaderos seguros y el pilotaje obligatorio en los puntos estratégicos”, declaró la AIE.