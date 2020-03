Coronavirus: “muchos migrantes guatemaltecos son enviados a casa y no van a ganar lo mismo”, dice activista en California

Alfonso Pérez, presidente y fundador de la Alianza Guatemaltecos Unidos en Los Ángeles, California. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Alfonso Pérez, quien dirige la Alianza Guatemaltecos Unidos en Los Ángeles, California, aseguró en una entrevista que la situación a la que se enfrentan muchos connacionales radicados en ese estado es preocupante, pues por las restricciones para prevenir casos de coronavirus muchos son enviados a sus casas sin goce de salario; además, ve con preocupación que las deportaciones no se detengan pese a la emergencia sanitaria.

Pérez también ve con preocupación que las deportaciones y las detenciones de guatemaltecos no se detengan ante la emergencia sanitaria, pues eso los hace vulnerables al covid-19, por lo que hace un llamado a las autoridades tanto de Estados Unidos como de Guatemala, para que analicen esa situación.

¿Cuál es el panorama en Estados Unidos ante el avance del coronavirus?

“Tiene el tercer lugar a nivel mundial en infectados y muertes por el covid-19 y la ciudad de California es el tercer estado dentro de Estados Unidos que está clasificado como foco de infección al tener más de dos mil 500 casos positivos y 53 muertos -hasta el 26 de marzo-. Es una situación muy alarmante puesto que California junto con Nueva York y Washington son los estados más casos”.

¿Qué medidas de seguridad emplean para evitar el coronarivus?

“El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden de quedarse en casa y luego lo hizo el alcalde de Los Ángeles, quién, además, pidió que no se fuera a trabajar, a excepción de quienes laboran en hospitales, supermercados, o distribuidores de comida, así como transportistas y gasolineras”.

¿Cómo afecta a la comunidad migrante esa enfermedad?

“Afecta en lo laboral, puesto que muchos migrantes guatemaltecos son enviados a casa y no van a ganar lo mismo. También afecta a quienes trabajan por su cuenta porque no hay demanda de sus productos o servicios. Además, algunos productos básicos subieron de valor y hubo escasez de papel higiénico, agua pura, desinfectante para manos, guantes y mascarillas. El gobierno anuncia apoyo para los estadounidenses, pero la comunidad migrante no califica para eso”.

¿Son vulnerables los migrante guatemalteco?

“Una de las vulnerabilidades que tiene el guatemalteco es que en algunos estados que no son lugares santuarios tienen el miedo de poder ser arrestados por oficiales del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, en inglés); además, quienes están en los centros de detención corren el riesgo de ser infectados por el virus. También la situación económica de los migrantes es vulnerable, ya que la mayoría redujo el envió de las remesas familiares hacia Guatemala”.

¿Qué piensa de los vuelos de deportados hacia el país?

“Es frustrante, porque sabemos que los vuelos con deportados continúan. La semana pasada los suspendieron por un par de días y para nosotros fue un alivio para evitar que ellos puedan contagiar a la comunidad guatemalteca en caso de que alguno de ellos allá sido infectado por el covid-19”.

¿Qué han hecho las autoridades de Guatemala para ayudar a los migrantes?

“Acá en Estados Unidos se puede decir que nada, porque lo único que han hecho es divulgar por la redes sociales las medidas de precaución para no contraer el virus, pero en el momento que se declaró la emergencia nacional los consulados de Guatemala en Estados Unidos cerraron sus puertas. Solo hay unos números de emergencia para que los guatemaltecos se comuniquen en caso de que alguien haya sido infectado.

¿Cómo se puede apoyar a los migrantes afectados?

Le hemos informado a la comunidad que permanezcan en sus casas, compartiendo algunos boletines informativos de cómo evitar el contagio del coronavirus y que si alguien ha sido infectado que por favor se quede en su casa y que llame a los servicios médicos para poder recibir un diagnostico o atención. Los migrantes pueden ir a un hospital o centro médico con toda confianza de que no van a ser detenidos por algún agente de migración, eso lo dijo un porta voz del departamento del ICE, también lo dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garceti.