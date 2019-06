EE. UU. propondrá a Guatemala convertirse en un “país seguro” para solicitantes de asilo

Un grupo de migrantes es detenido por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. El incesante flujo de migrantes ha preocupado al gobierno de ese país que ahora busca que sean interceptados por Guatemala. (Foto: CBP)

De acuerdo con una publicación de La Voz de las Américas, el medio oficial de EE. UU., este país “está cerca de llegar a un acuerdo —con Guatemala— para bloquear a centroamericanos que buscan asilo”. Según un borrador de acuerdo al que tuvo acceso, esta propuesta se presentará en los próximos días.

La propuesta implicaría que Guatemala se convierta en un “país seguro”, hoy en día, después de EE. UU., Canadá también tiene un acuerdo de esa naturaleza, para la recepción de migrantes centroamericanos que busquen asilo. El gobierno de México no accedió a esa petición en las negociaciones que sostuvo con la potencia mundial a inicios de mes.

Según los términos del acuerdo, publica la Voz de las Américas, los migrantes que huyen por la violencia de El Salvador y Honduras se verían obligados a solicitar asilo en Guatemala, y aquellos que por cualquier razón sigan hacia México o EE. UU. serán enviados de vuelta suelo guatemalteco.

No está claro aún, si la propuesta estaría encaminada a que los solicitantes de asilo esperaran en Guatemala una respuesta a su petición en EE. UU. o si se convertiría en un destino permanente para los que huyen del resto de naciones centroamericanas.

El medio destaca que, de firmarse el acuerdo sería el primero de ese tipo que EE. UU. firma con un país latinoamericano; además, señala que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que no emitiría comentario alguno de “sobre ninguna discusión con Guatemala sobre ese asunto”.

A propósito de las negociaciones de EE. UU. con Guatemala para contener la migración irregular, el jueves pasado una misión de ese país sostuvo un encuentro con autoridades guatemaltecas, entre los que estaban la canciller, Sandra Jovel, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el embajador estadounidense, Luis Arreaga.

De la reunión no se informó a la prensa, es más, ninguna institución quiso confirmar la visita de la misión de EE. UU.

La Cancillería emitió un comunicado en el que señala que el objetivo de la reunión “fue profundizar en la coordinación de esfuerzos que ambos gobiernos han venido realizando para mitigar los flujos migratorios irregulares, en aras de proteger la integridad y derechos de las personas que migran”.

Los países también hablaron de soluciones integrales que mejoren la calidad de vida de las personas que migran para evitar su salida irregular.

Aunque reconoce que la misión estadounidense presentó una propuesta de trabajo conjunto, la Cancillería no dio detalles de esta.

Ya el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, había insinuado que su país no permitiría el ingreso de los solicitantes de asilo que solo vayan de paso hacia EE. UU. porque eso genera “un problema” para su país, que a partir de ahora contará con un sistema para registrar a todo aquel que quiera ingresar y en donde los migrantes deberán responder qué llegan a hacer.

No hay capacidad

Pero ante la posibilidad de que Guatemala reciba a cientos, quizás miles de solicitantes de asilo, analistas consultados refieren que podría generarse una crisis social en el país, independientemente de si EE. UU. aportará recursos para la construcción de albergues, por ejemplo.

“Para empezar, Guatemala no es ni siquiera un país, seguro y no tiene las condiciones económicas, políticas ni sociales, ni las instituciones con la suficiente fuerza para controlar todo el flujo de personas que llegarían”, subrayó Jorge Wong, analista independiente de temas internacionales.

Resaltó que los solicitantes de asilo, de llegarse a establecer en el país, necesitarán de servicios básicos, como salud, educación, así como seguridad alimentaria algo con lo que el estado guatemalteco no es capaz de cumplir ni siquiera con sus propios ciudadanos.

Ante tal escenario Wong teme que el país se encamine “hacia una crisis humanitaria nunca vista en la historia del Triángulo Norte de Centroamérica”.

Para el analista, la política de EE. UU. de atacar la migración irregular y no las causas de esta es equivocada, y añade que si ese país quiere ver resultado a los millones de dólares que ha invertido en la región debe apoyar la lucha contra la corrupción, mal que se ha convertido en un barril sin fondo de la cooperación que recibe Guatemala.

“Vamos al abismo como país, como sociedad y como región porque no se va a poder hacer frente a este grupo de personas que lo único que hacen es huir del hambre la falta de empleo y del narcotráfico”, expuso Wong.

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales de la Universidad Rafael Landívar, coincidió en que Guatemala no puede ofrecer mejores condiciones para vivir a los hondureños ni salvadoreños, por lo cual, el resultado de una medida de esta naturaleza será una mayor vulnerabilidad para los migrantes.

“Para las familias no será alternativa quedarse en Guatemala y lo que sucederá es que buscarán sus propias vías y tratarán de migrar de manera invisible y evadir las rutas tradicionales lo cual los pondrá en mayor peligro”, comentó Roldán.

Añadió que si la idea de EE. UU. es que esperen en Guatemala mientras procesa sus solicitudes; es decir una medida temporal, el gobierno tendría que construir albergues y oficinas para gestionar estas peticiones, lo cual requeriría mucho dinero.

Los voceros de la Cancillería y del Ministerio de Gobernación no respondieron a una solicitud de comentarios que les hizo Prensa Libre sobre la propuesta del gobierno de EE. UU. de presentaría en los próximos días.

No está en posición de negociar

¿Y en qué capacidad está el país para rechazar esta propuesta?

Wong afirma que Guatemala no tiene criterio propio en cuanto a su política exterior la cual gira alrededor de EE. UU., por lo cual, considera que no puede oponerse a una negociación que más parece “una imposición”.

Agregó que Guatemala no tiene poder decisión y que EE. UU. dejaría solo al país con el problema para después decirle a Guatemala “vean cómo salen”, lo cual podría conducir al estado a un “colapso inminente” dentro del cual los primeros efectos nefastos podrían verse un año después de comenzara a implementarse la medida.

Por su parte, Roldán precisó que el Guatemala cediera ante esta petición no será más que una medida política que el gobierno de Jimmy Morales aprovechará para “congraciarse con Estados Unidos” de una manera “irresponsable” porque no tiene condiciones para atender a miles de migrantes y porque el país no está en una situación óptima, ni en su democracia ni en la capacidad de ofrecer mejores condiciones de vida a sus ciudadanos.

