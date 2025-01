Guatemala recibe dos vuelos militares con connacionales deportados por EE. UU.

Un total de 79 guatemaltecos (31 mujeres y 48 hombres) llegaron en un primer vuelo a la medianoche, señaló el Instituto Guatemalteco de Migración. El segundo, con un número aún no precisado, arribó en la mañana del viernes.

El gobierno guatemalteco no confirmó si en el grupo hay algunos de los 538 “inmigrantes ilegales” arrestados o de los “cientos” expulsados que anunció el jueves por la noche la Casa Blanca.

“Son vuelos posteriores a la toma de posesión de Trump“, dijo no obstante a la AFP una funcionaria de la Vicepresidencia de Guatemala, que también compartió imágenes de uno de los aviones militares.

Los deportados fueron llevados a un Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la fuerza aérea, en la capital, sin acceso a la prensa.

Trump prometió actuar contra la inmigración irregular durante su campaña y, tras asumir la presidencia a inicios de semana, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios.

El mandatario republicano demonizó durante su campaña a los migrantes, describiéndolos como “salvajes“, “animales” o “criminales“, y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular.

Deportation flights have begun.



President Trump is sending a strong and clear message to the entire world: if you illegally enter the United States of America, you will face severe consequences. pic.twitter.com/CTlG8MRcY1