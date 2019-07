La Casa Blanca confirma que Guatemala firmó acuerdo para convertirse en tercer país seguro

Sin embargo, el Gobierno de Guatemala no mencionó que será un tercer país seguro para migrantes y únicamente citó el nombre del convenio: Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección.

El comunicado del Gobierno informó que “se acordó la cooperación conjunta entre los dos gobiernos mediante la correcta ejecución de un plan de implementación, el cual será aplicado a personas de nacionalidad salvadoreña y hondureña”.

“Hoy, el presidente Trump anunció un acuerdo de tercer país seguro con Guatemala que eliminará a los traficantes de personas y brindará seguridad a los legítimos solicitantes de asilo”, dijo la Casa Blanca.

El acuerdo fue firmado en el Despacho Oval con Enrique Degenhart, ministro de Gobernación de Guatemala. “Hace mucho tiempo que hemos estado trabajando con Guatemala y ahora podemos hacerlo de la manera correcta”, dijo el presidente estadounidense, Donald Trump.

Today, President Trump announced a safe third country agreement with Guatemala that will put human smugglers out of business and provide safety for legitimate asylum seekers. pic.twitter.com/ENAifXfvRz

— The White House (@WhiteHouse) July 26, 2019