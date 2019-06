Migrantes en EE. UU. afirman que hay apatía de guatemaltecos por las elecciones

Guatemaltecos que participarán en las mesas receptoras de votos reciben capacitación de un delegado del TSE. (Foto Prensa Libre: Marco López)

La historia de Marlon González, migrante guatemalteco coordinador de la organización Misión Guatemala-USA, se repite en miles de casos. La distancia, así como el escaso número de empadronados, y el desencanto por la oferta electoral son las principales razones por las cuales existe una apatía de los connacionales hacia el proceso eleccionario.

González y otros líderes migrantes en EE. UU. coinciden en que hay una desilusión con el proceso, por lo cual consideran que lo que tendría que ser una fiesta cívica terminará en un “fracaso”. Dentro de las causas, la que más golpea el ánimo de los migrantes, son las largas distancias que tendrían que recorrer para votar.

El guatemalteco enfatiza en que el TSE instalará mesas en cuatro ciudades, no en cuatro estados, lo cual es una gran diferencia. Además reclama que no se tomaron en cuenta Illinois y Florida, dos estados que son importantes por la gran cantidad de connacionales que viven en esas áreas.

“Motivación, no hay, porque fallaron los incentivos principales que fue que el TSE nos contara a todos —que se podía votar en el extranjero— independientemente de dónde vivíamos”, explicó el líder migrante quien también considera que hay una “desilusión porque no hay candidatos idóneos”.

Los centros de votación en EE. UU. estarán ubicados en los consulados de Guatemala en Los Ángeles, California; y en Houston, Texas; además en el hotel Double Tree by Hilton de Silver Spring, Maryland, y en el W. Marriot de Nueva York.

Escepticismo y decepción

“En la comunidad de guatemaltecos estamos un tanto escépticos y decepcionados porque pensamos que se podría votar en los 16 estados —donde hay más guatemaltecos—”, confirma Sergio Morales Acevedo, que lleva 30 años de vivir en EE. UU. y actualmente dirige la Asociación Guatemalteca Americana.

Para Morales la falta de candidatos idóneos también ha decepcionado a los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. “Quisiéramos tener un gobernante que nos sacara del atolladero, pero nos preguntamos ¿Quién puede ser?”, cuestiona.

Leonardo de Paz Orozco, quien pertenece a la Fundación Juventino Onofre de Paz Fuentes que da asistencia de todo tipo a migrantes guatemaltecos, coincidió en que el poco entusiasmo se debe a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no implementó las acciones para que todos los connacionales tuvieran la oportunidad de votar.

Aunque afirma estar en contra de las votaciones porque lo considera un “despilfarro de recursos, cuando en Guatemala hay otras prioridades”, De Paz expuso que el TSE no debió haber discriminado a nadie y buscar los mecanismos para permitir el derecho de votar a los que no tienen un estatus legal en EE. UU. “Solo en Los Ángeles, el 75% de guatemaltecos son indocumentados”, refirió.

Anamaría Tejada, guatemalteca que trabaja desde hace 28 años en análisis de casos legales migratorios, expuso que otra de las muestras de la apatía de los migrantes hacia las elecciones es que muchos “ni siquiera sabían que podían empadronarse” y otros que dicen estar confundidos porque no hubo información sobre las propuestas electorales de los candidatos.

“El TSE no preparó a la gente ni a los consulados, y encima, muchos no se pudieron empadronar porque la aplicación que había no sirvió”, aseguró Tejada, quien por ese problema no pudo inscribir su nombre en el padrón y no podrá votar.

Para Carlos Lamm, un guatemalteco que radica en California y que se dedica al diseño de páginas web, su empadronamiento fue posible después de un gran esfuerzo que incluyó adquisición de un teléfono celular nuevo y de múltiples llamadas al TSE para coordinar su proceso y el de su esposa.

Narra cómo al principio un proceso que era una ilusión se transformó en un dolor de cabeza. “Teníamos mucho optimismo por ser la primera vez que teníamos derecho a votar, lo veíamos con muy buenos ojos, pero luego cuando empezó el reto empezamos a cuestionar muchos aspectos”, dice Lamm, uno de ellos el que la App para empadronarse solo se podía usar en sistemas Androin y no en IOS.

“Solo me pude empadronar con una llamada por WhatsApp y les tuve que mandar la foto de mi DPI”, asegura el migrante que vive en EE. UU. desde hace tres años y que asegura, votar “es importante”.

Lamma estima que muy poca gente pudo empadronarse y votará este domingo puesto que el proceso fue muy enredado. Considera que cerca de un millón de guatemaltecos radica en California hoy en día.

Entusiasmo… en algunos

Alfonso Pérez tiene 11 años de vivir en EE. UU. y en este primer proceso electoral en el cual los guatemaltecos podrán votar en aquel país, será parte de una junta receptora de votos que funcionará en el consulado de Guatemala en Los Ángeles.

El migrante que pertenece a la Alianza de Guatemaltecos Unidos dijo que aquellos que se empadronaron están muy emocionados porque es la primera vez que una votación se hará desde el exterior; no obstante, reconoce que por las dificultades que enfrentaron los guatemaltecos para gestionar su DPI (Documento Personal de Identificación) y posteriormente para empadronarse, el sentimiento “está dividido”.

“Para los que sí nos empadronamos será un gran logro participar en el exterior en estas elecciones generales”, subrayó.

Las mesas de votación en EE. UU. estarán abiertas de 7 a 18 horas el domingo y el conteo de votos podría tardar una o dos horas, de acuerdo con la cantidad de votantes que asista. El TSE registra que hay unos 62 mil empadronados aptos para votar .

Demandas

Aunque los migrantes en EE. UU. ven con pesimismo la oferta electoral, también concuerdan en que el próximo gobierno debe atender muchos problemas que enfrenta la comunidad migrante.

La falta de acceso a documentos parece ser la principal demanda de los guatemaltecos en aquel país, puesto que carecer de un pasaporte (que para su gestión se necesita una certificación de nacimiento que se obtiene con mucha dificultad) representa tener muchos problemas para hacer trámites relativamente sencillos, como cambiar un cheque, por ejemplo.

Sin embargo, los migrantes guatemaltecos también exigen a las próximas autoridades que los tomen en cuenta para diseñar planes que eviten la migración de los pueblos, puesto que la gente es expulsada del país “por las malas políticas, corrupción e impunidad”.

“Que se incluya la intelectualidad del migrante, en EE. UU. hay gente preparada en universidades que tiene la capacidad de ayudar a que la economía salga del subdesarrollo y la gente ya no migre”, expuso González.

Por su parte, De Paz precisó que el próximo gobierno debe priorizar una profunda transformación del estado guatemalteco en todas las instituciones y de ser necesario convocar a una asamblea nacional constituyente para que no se permita la reelección de ningún diputado de la actual legislatura y que los próximos se elijan de una manera más democrática y no por listados.

Tejada considera que el nuevo gobierno debe priorizar las condiciones necesarias para generar empleo puesto que hay muchos guatemaltecos en EE. UU. que, por la coyuntura migratoria actual, podrían ser deportados y, pese a sus conocimientos, no encontrarán empleo.

Pérez indicó que también es necesario darle asistencia legal a los guatemaltecos que son detenidos cuando llegan a EE. UU., asimismo reclama una postura de gobierno más fuerte y enérgica por la forma cómo son tratados los migrantes, y cita como ejemplo, las seis muertes de menores de edad que ocurrieron mientras estaban en custodia de las autoridades estadounidenses o bien sea, por causas relacionadas con esta.

Lamm coincide en que las principales necesidades de los migrantes está la ampliación de la red consular y ayudar a los migrantes que ingresan a EE. UU. También facilitar la obtención de los documentos personales de identificación.

