Una pareja requerida por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en el transporte y alojamiento de migrantes indocumentados fue capturada este domingo 22 de noviembre en La Gomera, Escuintla, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Los detenidos fueron identificados como Greysy “G”, de 39 años, y Luis “T”, de 38, quienes cuentan con órdenes de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por el delito de conspiración para transportar y albergar a migrantes indocumentados.

La captura fue efectuada por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en la calle Principal 15 de Septiembre, en las inmediaciones del parque Jerusalén, en La Gomera.

De acuerdo con la publicación oficial de la SGAIA, la solicitud de extradición se fundamenta en las secciones 1324(a)(1)(A)(ii), 1324(a)(1)(A)(iii) y 1324(a)(1)(A)(v)(I) del Título 8 del Código de Estados Unidos, relacionadas con el transporte, alojamiento y conspiración para facilitar la permanencia de migrantes sin autorización.

Por su parte, la PNC informó que durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego y el vehículo en el que se movilizaba la pareja.

DOS PERSONAS APREHENDIDAS CON FINES DE EXTRADICIÓN HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA https://t.co/CRUyChSuA3 https://t.co/WBXsLLL2An — Antinarcóticos PNC Guatemala (@sgaia_pnc_gt) November 22, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre los hechos específicos que motivaron las órdenes de extradición ni sobre las siguientes diligencias judiciales.

Otras capturas reportadas por la PNC este domingo

La institución policial también informó sobre otras detenciones efectuadas en distintos departamentos del país:

Baja Verapaz: Anthony “N”, de 22 años, fue capturado en el cantón La Cruz, San Miguel Chicaj, señalado de sustraer varias costalillas y otros artículos de comercios, valorados en aproximadamente Q1,100

Anthony “N”, de 22 años, fue capturado en el cantón La Cruz, San Miguel Chicaj, señalado de sustraer varias costalillas y otros artículos de comercios, valorados en aproximadamente Q1,100 San Marcos: Jeser “N”, de 37 años, fue detenido en la aldea Santa Clara, La Reforma, por lesiones graves. La PNC indicó que posiblemente es de origen hondureño

Jeser “N”, de 37 años, fue detenido en la aldea Santa Clara, La Reforma, por lesiones graves. La PNC indicó que posiblemente es de origen hondureño Quiché: César “N”, de 26 años, fue detenido en el barrio San Francisco, Cunén, por cooperación para la evasión

César “N”, de 26 años, fue detenido en el barrio San Francisco, Cunén, por cooperación para la evasión San Marcos: Antony “N”, de 31 años, fue capturado en la lotificación Miriam, Catarina, por homicidio

PNC reporta 933 capturas durante la última semana

En su balance correspondiente al período del 15 al 21 de noviembre, la PNC informó que fueron capturadas 933 personas en todo el territorio nacional.

Durante esos siete días, la institución también reportó la incautación de 119 armas de diferentes calibres, así como la consignación de 852 motocicletas y 234 vehículos.

#ResumenSemanal Durante la semana del 15 al 21 de noviembre fueron capturadas 933 personas, 119 armas de diferentes calibres sacadas de las calles, además se consignaron 852 motocicletas y 234 vehículos. #EstamosCumpliendo #ProtegerYServir https://t.co/csg84jz4OE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 22, 2026

Este balance corresponde a la semana anterior y no incluye necesariamente las capturas efectuadas este domingo 22 de noviembre.

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