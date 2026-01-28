MP investiga presiones para el empadronamiento en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu

El 22 de enero, José Francisco Franco, trabajador del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en San Andrés Villa Seca, denunció haber recibido 46 Documentos Personales de Identificación (DPI) para empadronar a personas que no se presentaron a realizar el trámite.

En un video difundido en redes sociales, Franco afirmó que los documentos le fueron entregados por una mujer a quien identificó como familiar de Blanca Estela Mendoza Méndez, alcaldesa de San Martín Zapotitlán. Según su versión, una persona le ofreció Q100 por cada empadronamiento o actualización de datos.

Seis días después de la denuncia pública, el Ministerio Público (MP) informó que la Agencia Fiscal del municipio inició de oficio una investigación por presuntas presiones para el empadronamiento.

“Posteriormente, se recibió una denuncia por parte del agraviado, por lo que ambos expedientes fueron conexados y remitidos a la Fiscalía de Delitos Electorales”, indicó el MP.

Agregó que, como parte de las diligencias preliminares, se extrajeron grabaciones de cámaras de vigilancia y se recabaron declaraciones testimoniales.

El MP informó que los propietarios de los documentos manifestaron haber sido engañados por una persona que les prometió ayuda.

“Se da seguimiento a una nueva denuncia, en la cual varias personas manifestaron ser propietarias de los DPI. Indicaron que entregaron dichos documentos a un tercero bajo la promesa de recibir una ayuda o beneficio, y señalaron que desconocían que serían utilizados para trámites ante el Tribunal Supremo Electoral”, añadió el MP.

Franco aseguró en el video que los propietarios de los documentos presuntamente residen en San Martín Zapotitlán y que el objetivo era empadronarlos en San Andrés Villa Seca.

“Por este acto bien chiquito es que el país nunca avanza”, declaró el denunciante, quien hizo un llamado a la población a no entregar sus documentos a cualquier persona ni a integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode).

Un día después, Blanca Estela Mendoza Méndez negó los señalamientos y calificó el hecho como un intento de desprestigio. “Legalmente es un show político. Están tratando de dañar nuestra imagen, no solo políticamente, sino también emocional y psicológicamente”, afirmó.

Sofía Marisol Mancio González, jefa edil de San Andrés Villa Seca, también rechazó cualquier vinculación con las anomalías denunciadas y afirmó que no ha tenido ninguna petición ni acercamiento con personal del TSE local.

El Departamento de Comunicación Social del TSE indicó que, al conocer el caso, la Inspección General levantó un acta y acompañó al subdelegado municipal de Villa Seca, Retalhuleu, quien presentó la denuncia ante la Policía Nacional Civil y, luego, ante el MP.

“De acuerdo con lo informado, dos mujeres se presentaron en la subdelegación municipal dejando 46 DPI y 14 fotocopias simples con el objetivo de actualizar la residencia electoral a San Martín Zapotitlán. También enviaron imágenes de DPI vía WhatsApp al subdelegado para solicitar el mismo trámite”, comunicó el TSE.