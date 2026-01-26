Diputados buscan alianzas para conseguir la gobernanza del Congreso en el 2026

El nuevo presidente del Congreso, Luis Contreras, logró el apoyo político para ratificar un estado de sitio impulsado por el Ejecutivo, en el marco de una reunión privada entre bancadas y facciones.

El encuentro fue confirmado por diputados oficialistas, quienes consideran positiva la estrategia de Contreras para conseguir los votos necesarios para que el Congreso validara las medidas, el pasado 19 de enero.

Pero esas reuniones, según fuentes legislativas, no son nuevas. Los encuentros entre aliados fue una mecánica recurrente en la presidencia que mantuvo el diputado Nery Ramos de 2024 a 2026.

La diferencia con esta nueva serie de encuentros radica en una amplitud de los políticos convocados: en la misma mesa se reunieron diputados que han tenido confrontaciones públicas.

Laura Marroquín, de Raíces, Lourdes Teresita de León, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), representaciones a nombre de Allan Rodríguez, de Vamos y Luis Aguirre, de Cabal, fueron algunos de los asistentes al encuentro.

La carrera por conseguir apoyos que permitan la gobernabilidad en el Congreso en un año preelectoral es intensa, considerando las decisiones que dependen del Organismo Legislativo en los próximos tres meses.

Las eleccionesde magistrados del TSE y CC necesitan el voto minimo de 107 diputados. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

El pleno deberá de analizar y discutir una ampliación presupuestaria, que podría representarles más fondos a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes).

También se tienen que jugar en marzo la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cruciales para las elecciones generales del 2027; y también tendrán que designar a dos magistrados para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC).

Oficialistas opuestos

Todos los diputados consultados para esta nota calificaron como positiva la iniciativa del presidente Contreras y reconocen que el diálogo es la única forma para conseguir resultados.

Pero las dos facciones oficialistas, Raíces y Movimiento Semilla, tienen opiniones opuestas al hablar de futuros acuerdos que puedan llevar a la conformación de una nueva alianza.

José Carlos Sanabria, de Movimiento Semilla, considera que estos encuentros son específicamente para conseguir acuerdos de cara a las grandes decisiones de país que tienen que tomar como Congreso.

“El presidente Contreras es un diputado y político que articula y genera mucha confianza con todos los bloques, está iniciando su gestión en un año donde se van a necesitar muchos consensos generando espacios de encuentro”, dijo.

Marroquín, de Raíces, resaltó las buenas intenciones de presidente Contreras pero no ve que está mecánica permita las condiciones para discutir temas de nación a fondo.

“Fue una reunión rara, en una mesa amplia con tantos actores que han sido una abierta oposición al gobierno, y que también son adversarios políticos. Fue un espacio donde no hubo confianza para poner los grandes temas en los que nos debemos ocupar”, dijo la diputada.

Abierta al diálogo

En la oposición la diputada Lourdes Teresita de León, diputada e hija de la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, también respaldó las acciones de Contreras.

A diferencia de Marroquín, considera que el escenario legislativo es un espacio que requiere conversaciones con diputaos de todas las facciones, así existan notorias diferencias de criterios.

“Dentro del Congreso se ven temas de país, y la UNE es un partido y bloque que se ha mostrado siempre a favor de trabajar para la población. Esto indica que muchas veces nos debemos de sentar con actores que nos han atacado y que al día de hoy nos atacan, aunque en esa reunión en representación de “Raíces” estuvo unos 10 minutos Laura Marroquín y no tuvo ninguna participación”, mencionó la diputada.

Esta semana los diputados oficialistas y la facción de la UNE que responde a Sandra Torres, tuvieron una disputa publica en plena ratificación del estado de sitio. La diputada de León Torres está dispuesta a seguir con el diálogo que promueva el presidente Contreras, toda vez exista respeto.

“No vamos a tolerar más calumnias ni difamaciones, por lo que esa mesa de diálogo, se deberá de llevar dentro de la línea del respeto, sin señalamientos burdos e irresponsables”, indicó.

No hay alianza

Durante los dos años que ha tenido la décima legislatura un actor político que resalta para la aprobación de acuerdos y decretos es el diputado Luis Aguirre, jefe de bloque Cabal.

El diputado que también participó en la reunión convocada por Contreras dijo que no se puede hablar de alianzas. “Ese es el problema que tiene todo mundo afuera, que creen que porque se junta uno una vez ya… aquí es un tema a la vez, y no todos los temas son con todo mundo”.

El año pasado destacó una disputa pública entre Aguirre y Rodríguez, de Vamos, pero semanas después sus diputados apoyaron al unísono la aprobación de la ley de gasto exprés para los Codedes.

El presidente Contreras consiguió apoyo para una ratificación clave en respuesta al ataque de las pandillas, pero le quedan temas álgidos en los que deberá de reunir a un Congreso fragmentado.

Diputados que participaron en la reunión confirmaron que del oficialismo se tuvo dos representaciones; la UNE los igualó; mientras que Vamos se dividió todavía más, con tres diputados que responden a distintos líderes políticos, reafirmando la fisura del legislativo en el año preelectoral.