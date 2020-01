Acisclo Valladares Molina se habría recetado beneficio diplomático

Acisclo Valladares Molina, embajador de Guatemala en el Reino Unido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La información surgió debido a que la Cancillería investiga la estadía de Valladares Molina en el país, pese a ser embajador de Guatemala ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

La presencia del diplomático quedó confirmada cuando se supo que acompañó a su hijo, Acisclo Valladares Urruela, a la casa del embajador de Colombia, Juan Hurtado Cano, para solicitar asilo político en su país debido a una orden de captura que hay en su contra.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores se analiza si el beneficio del embajador es compatible con la Ley del Servicio Diplomático, que rige a los representantes de Guatemala ante el mundo.

Después, el dictamen se hará llegar al presidente Alejandro Giammattei, el único que puede confirmar o destituir a diplomáticos de carrera como Valladares Molina.

El presidente Alejandro Giammattei adelantó ayer, 24 de enero, que espera la información de la Cancillería para tomar una decisión respecto al cargo del diplomático.

“Estamos averiguando por qué el señor embajador -Valladares Molina- está en Guatemala y no en Inglaterra”, dijo.

En su cuenta de Twitter, el embajador salió a la defensa de su hijo, quien se supone llegó sin invitación a la casa de Hurtado Caño, quien verbalmente le dijo que no sería posible el asilo.

“Hubo fiscal del Ministerio Público q afirmó q Acisclo Valladares Urruela tiene pasaporte diplomático, lo cual es falso y, así, mintió también al decir q habría entrado por la fuerza a una Embajada, siendo el caso llegó, previa cita, solicitada esta por amigos comunes”, explicó el diplomático.

No se tiene una fecha estimada en la que concluya la investigación sobre las acciones de Valladares Molina, pero la fuente indicó que el tema se maneja como “delicado”.

Prensa Libre contactó al diplomático a través de su cuenta de Twitter, quien con un mensaje público indicó que atendería las consultas de este medio y proporcionó su correo electrónico al que se le escribió.

Postura

El diplomático, en su respuesta electrónica, indicó:

“Pocos conocen la ley a plenitud. Los funcionarios y empleados del servicio diplomático deben residir en la sede en que estén destinados – tal la norma general – SALVO ( esto es lo que no todos conocen) salvo, decía) autorización especial del Ministerio de Relaciones Exteriores”, indicó.

Agregó: “y en mi caso, en efecto he tenido esta autorización especial, autorización especial que ha dado frutos tales como que ya no se haya vuelto a perder, desde mi gestión, alimento alguno donado por el Programa Mundial de Alimentos; que la política asignada a mis concurrencias haya sido formulada y ejecutada con excelencia y -así- que nuestras excelentes relaciones con los países del golfo arábigo hayan hecho posible que nuestras ventas de cardamomo no haya sufrido merma alguna por nuestra decisión soberana de tener nuestra Embajada en Jerusalén y que la que formulamos para el África Subsahariana, hasta entonces inexistente, nos haya permitido acceder a la más alta posición ejecutiva en la Organización Internacional del Azúcar y a un claro liderazgo en la Organización, así como el acceso de Guatemala a la lista blanca de la OMI, tantos años deseada e intentada por nosotros sin resultados (Abrió las puertas de empleo para nuestra gente de mar) o la elaboración y formulación del ante proyecto de Ley del Servicio Diplomático y Consular de la República de Guatemala”.

“Uno de mis aportes más significativos en uso de la autorización, la formulación de pesos y contrapesos, necesidad de evaluación y auditoría de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, formulación que de haberse atendido hubiera podido evitar que se extinguiera”, añadió.

Prosiguió: “Esté dónde esté cumplo con mis funciones. Vine a Guatemala el 15 de diciembre y me estaré reincorporando a mis labores -en sede- en los próximos días”.

Finalizó: “Sería una investigación que tomaría – si mucho- diez minutos: Llamar al Embajador Director de Recursos Humanos, profesional sumamente competente como, en general, todo el personal de la Cancillería y enviaría al despacho la última acta de desplazamiento que, como todas, transcriben o citan la autorización para realizar mis labores en sede o fuera de sede”.

