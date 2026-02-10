Acuerdo político entre bloques legislativos define presidencias de comisiones en el Congreso

En el Congreso se realizó, durante la octava sesión ordinaria del pasado martes, la aprobación del Acuerdo Legislativo 5-2026, por medio del cual se efectuó la distribución de las presidencias de las 38 comisiones ordinarias de trabajo para el período 2026-2027. Esto, luego de los consensos alcanzados entre los diferentes bloques legislativos, anunciados por el presidente del Congreso, Luis Contreras, y diputados de distintos bloques.

La moción privilegiada para alterar el orden del día y conocer la distribución de las salas de trabajo legislativas para el presente año fue presentada por el diputado oficialista José Carlos Sanabria, quien, junto a los diputados José Chic y Jairo Flores, del bloque Vos; Edin de Jesús Mejía, de Viva, y la también oficialista Victoria Godoy Palala, fue uno de los ponentes de la moción, que fue aprobada con el voto favorable de 122 diputados de los 148 que se encontraban en el hemiciclo.

La distribución se realizó en cumplimiento del artículo 34 de la Ley del Organismo Legislativo, que establece que las salas de trabajo serán distribuidas de acuerdo con el número de diputados con que cuenta cada bancada dentro del hemiciclo.

Distribución

Conforme a la ley, el bloque Vamos tendrá la presidencia de once comisiones, siendo estas: de la Juventud; Pueblos Indígenas; Transparencia y Probidad; Defensa del Consumidor y Usuario; Asuntos sobre Discapacidad; Desarrollo Social; del Menor y la Familia; Gobernación; de la Mujer; Legislación y Puntos Constitucionales; Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales.

La Unidad Nacional de la Esperanza (Une) presidirá seis comisiones: Seguridad Alimentaria; Derechos Humanos; Cultura; Migrantes; Integración Regional; Pequeña y Mediana Empresa.

Cabal, cinco comisiones: Defensa Nacional; Agricultura, Ganadería y Pesca; Finanzas Públicas y Moneda; Turismo; Educación, Ciencia y Tecnología.

Valor, tres comisiones: Economía y Comercio Exterior; Relaciones Exteriores; Energía y Minas.

Viva, dos comisiones: Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas; Salud y Asistencia Social.

Azul, Asuntos de Seguridad Nacional; Bien, Descentralización y Desarrollo; Cambio, Asuntos Municipales; Comunidad Elefante, Apoyo Técnico; Creo, Previsión y Seguridad Social; Nosotros, Vivienda; Todos, Trabajo; Unionista, Reformas al Sector Justicia; Victoria, de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales; Vos, Deportes; Winaq, Asuntos Electorales.

“Es una moción privilegiada que representa un diálogo y un consenso que se alcanzó con diversos bloques acá en el Congreso para establecer la distribución de las comisiones de trabajo que van a estar presentes en este año”, afirmó el diputado José Carlos Sanabria, ponente de la moción por medio de la que se aprobó la distribución de las comisiones.

Luego de aprobarse el acuerdo legislativo por medio del cual se realiza la distribución de las comisiones de trabajo, los diferentes bloques legislativos deberán informar a la Junta Directiva quiénes serán los diputados que presidirán cada una de las salas que están a su cargo, proceso que se realizará en los próximos días.