Bancadas en el Congreso afinan acuerdos para reparto de comisiones legislativas

Para este 10 de febrero está previsto que se lleve a cabo la distribución de las presidencias de las 38 comisiones ordinarias de trabajo del Congreso, según el orden del día de la Octava sesión ordinaria que se realizará este martes.

Según indicaron algunos diputados, se están realizando los consensos necesarios entre los diferentes bloques legislativos para llevar a cabo, de manera “equitativa”, la distribución de las presidencias de las distintas salas legislativas de trabajo, acorde con el número de diputados con los que cuenta cada bancada, como lo establece la Ley Orgánica del Legislativo.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que los consensos y los acuerdos necesarios entre las bancadas ya se han concretado, por lo que la distribución de las presidencias de las comisiones se realizará sin contratiempos durante la sesión ordinaria de este martes.

“Creemos que hay un acuerdo que probablemente lo podamos distribuir mañana – martes –. Nosotros debemos tener las comisiones debidamente instaladas y ya lo agendamos”, aseguró el presidente del Legislativo, Luis Contreras.

Por su parte, el segundo vicepresidente, Elmer Palencia, afirmó que los acuerdos entre las diferentes bancadas para llevar a cabo la distribución de las comisiones legislativas ya se encuentran en su fase final y, con base en los mismos, se procederá en el hemiciclo a efectuar la distribución de las salas legislativas de trabajo.

“Sabemos que ese es un proceso que año con año se debe realizar y ese acuerdo ya se encuentra en su fase final en el acuerdo político, que tenemos representación dentro del Congreso. Esperamos mañana – martes – entrar a conocer dicho acuerdo agendado en su punto octavo y, una vez tengamos los acuerdos políticos necesarios, lo vamos a someter a aprobación al pleno del Congreso para realizar la distribución que se haya acordado”, afirmó Palencia.

El congresista afirmó que también es muy probable que, por medio de una moción privilegiada, se pueda alterar el orden del día de la sesión del martes, con el objetivo de conocer la distribución de las presidencias de las comisiones de trabajo como primer punto dentro de la plenaria.

“Recordemos que es parte de la técnica legislativa proponer una moción para alterar el orden del día y adelantar ese punto octavo, una vez se tengan los acuerdos necesarios en el pleno”, indicó.

Si no se alcanzara algún acuerdo para la distribución de las comisiones, el punto se agendaría nuevamente para el jueves, ya que las comisiones deben estar conformadas antes de que finalice febrero, afirmó el presidente del Congreso, Luis Contreras, quien reiteró que lo primordial es que las presidencias de las comisiones legislativas queden distribuidas este martes.

“Nosotros debemos tener las comisiones debidamente instaladas, ya lo agendamos. Si no, trataríamos de hacerlo jueves, ustedes se preguntarán ¿hay interpelación?, pero esto tiene un plazo fatal entonces sí tenemos derecho para poderlo agendar el jueves. Estamos muy cerca de poder resolver todo esto y creo que vamos a dar comisiones mañana – este martes –”, afirmó Contreras.

No obstante, el presidente del Congreso afirmó que, si no se alcanza algún acuerdo durante esta semana, las comisiones legislativas deben estar distribuidas a más tardar el próximo martes 17 de febrero.

Distribución justa y equitativa

El jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Inés Castillo, afirmó que la distribución de las comisiones legislativas tiene que ser producto de una negociación “justa y equitativa”, por medio de la cual se garantice la adecuada distribución de las salas de trabajo, y no únicamente buscando intereses o beneficios de los diputados en sus departamentos, ya que, según indica, “no hay comisiones malas” en el Congreso.

“Debe ser producto de un acuerdo político. Los diputados, especialmente los que están por primera vez en el Congreso, creen que, con ser presidente de la Comisión de Comunicaciones – ejemplo – van a resolver todo el problema de las carreteras en su distrito, hay una equivocación en el manejo de la negociación de las comisiones. No hay comisiones malas en el Congreso de la República”, afirmó.

Castillo afirmó que, por parte de los integrantes de su bancada, hay interés en presidir varias comisiones que consideran importantes y que los nombres de estas se harán del conocimiento de la mesa de negociación instalada para el efecto con distintos bloques. También indicó que entre las comisiones que la UNE tiene interés en presidir este año se encuentra la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que consideran de suma importancia.

“Salud Pública, somos honestos. Hay muy diputados de nuestra bancada que están interesados en la comisión de Salud Pública, por ejemplo verdad, lo estamos planteando y esperamos ponernos de acuerdo”, aseguró Castillo.

Cantidad de comisiones por bancada

Según el artículo 34 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se estipula que la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo se efectuará al iniciar el período legislativo y respetando el número que a cada bloque le corresponda, de acuerdo con el porcentaje en que se encuentren representados en el pleno, es decir, según el número de diputados con que cuente cada bancada dentro del hemiciclo.

De esa cuenta, el número de comisiones que le corresponderá en el 2026 a cada bancada quedará de la siguiente manera:

Bancada Vamos, 10,

Bancada UNE, 7.

Bancada Cabal, 5.

Bancada Viva, 3.

Bancada Valor, 2.

Las bancadas Azul, Bien, Cambio, Comunidad Elefante, Creo, Nosotros, Todos, Unionista, Victoria, Vos y Winaq tendrán a su cargo una comisión.

El bloque Semilla, al continuar como agrupación política cancelada, no podrá ostentar presidencias de comisiones, ya que, según la Ley Orgánica del Legislativo, los diputados independientes no gozan de ese privilegio.