Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo tienen posturas distintas sobre la situación que atraviesa la CC

Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo, binomio presidencial, durante una reunión para diseñar el presupuesto de 2021. (Foto Prensa Libre: Presidencia)

El presidente Giammattei se refirió al caso luego de participar, este martes 6 de octubre, en la presentación del Plan Estratégico de Trabajo para Operativos de Inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión y Social.

Giammattei respondió a preguntas de reporteros y habló sobre la crisis en la CC, la cual califica como “un limbo constitucional que no le conviene al país”.

Hicieron referencia al mensaje que el vicepresidente Guillermo Castillo publicó en la mañana en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que la CC no está desintegrada, pues tiene a magistrados suficientes que van a analizar el expediente del magistrado Aldana.

La situación del Magistrado Neftaly Aldana debe resolverse y estoy seguro que la Corte de Constitucionalidad lo atenderá en el marco de la ley.

No obstante, la CC no está desintegrada pues tiene a los Magistrados suficientes que van a analizar su expediente.#EsteEsUnGranPaís — Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) October 6, 2020

Giammattei dijo que tres magistrados se inhibieron de seguir conociendo cualquier caso, porque consideran que la CC no está debidamente integrada.

“El vicepresidente puede tener su opinión, yo tengo la mía. Él es abogado, yo no, pero yo sí sé que estamos viviendo una crisis constitucional y la tenemos que superar”, dijo Giammattei.

Dijo que la manera de superar la crisis es sencilla, y que los magistrados de la CC “tienen que declarar la cesantía del magistrado Neftalí Aldana”.

Puso el ejemplo de por qué los magistrados deberían de declarar la cesantía del magistrado Aldana.

“Yo soy médico, él es abogado- el vicepresidente Castillo-. Cuando un abogado levanta un acta notarial, goza de fe pública; cuando un médico hace un certificado médico, goza de fe pública. Yo le tengo que creer al médico que es el que ha visto al magistrado Aldana”, expresó.

Añadió que el certificado médico claramente indica que el magistrado Aldana ha tenido dos eventos de accidentes cerebro vasculares, más conocidos como derrames cerebrales, que tiene una hemiplejía derecha, que significa que tiene paralizada la parte derecha del cuerpo y además, tiene afasia, que posee problemas para hablar.

Giammattei recordó que el magistrado Aldana es derecho, y por su condición médica no puede firmar.

“Si no puede hablar, no puede ni escribir ni hablar, discúlpenme, esa persona no está en la capacidad de llevar a cabo sus funciones de magistrado”, afirmó el mandatario.

Según el presidente, la CC debería de convocar al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y a la Corte Suprema de Justicia para que se haga el proceso de elección de las personas que faltan.

También hizo ver que en la CC no hay un solo representante de la Corte Suprema de Justicia y es increíble que los velan por la Justicia, no tenga representación en esa corte.

“Pueden decir que no está desintegrada -la CC-, yo la verdad no la miro integrada”, dijo Giammattei, quien agregó que cuando se lee el documento firmado por tres magistrados, solo quedan 4 para resolver.

“Yo espero que la crisis se resuelva muy pronto. Esperaría la cesantía, el llamado, la convocatoria para que elijan a los representantes que están faltos y podamos tener otra vez una Corte de Constitucionalidad integrada, porque en este momento no pueden conocer nada. Estamos en un limbo constitucional que no le conviene al país”, concluyó Giammattei.

Congreso pide que se declare vacante del magistrado Aldana

El presidente del Congreso, Allan Rodriguez, y otros integrantes de la Junta Directiva, ofrecieron una conferencia de prensa para fijar su postura sobre la situación que vive la CC.

Mencionó que en virtud del reciente fallecimiento del magistrado Bonerge Mejía Orellana, el crítico estado de salud del magistrado Aldana, y al pronunciamiento de tres integrante de la CC que se inhibieron de integrarla por la situación que se vive por esos dos casos, es evidente que esa corte no está integrada.

Dijo que por ello está imposibilitada de ejercer las funciones que la Constitución Política de Guatemala y las leyes le designan.

Es por ello que hicieron un llamado a los magistrados de la CC para que dejen de lado sus interese personales a efecto de que estos no interfieran en el mantenimiento del orden constitucional y la preservación de la institución de la CC.

Pidieron que a la brevedad se declare la cesantía del magistrado Aldana y que posteriormente se notifique a la CSJ para que realice la designación correspondiente.

La Junta Directiva del Congreso también hizo un llamado al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para que hagan lo propio con elección de su representante, que quedó vacante tras la muerte del magistrado Mejía.

Rodríguez dijo que la situación actual de la CC socava aún más la inestabilidad que ha generado la misma corte a través de resoluciones con connotaciones políticas e intereses personales, y de actuaciones que han deslegitimado al más alto tribunal constitucional.

CC suspende pleno

A eso de las 14 horas de este martes 6 de octubre, la Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado en el que aseguró que en la reunión de este día se conoció la solicitud presentada por la familia del magistrado Neftaly Aldana, en la cual se expusieron diferentes puntos de vista y se acordó suspender la reunión, para que se analice cada propuesta.

La sesión plenaria continuará el miércoles 7 de octubre a las 9 horas.