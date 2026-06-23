Arévalo ve complicado el panorama para la toma de posesión de Walter Mazariegos en la Usac

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este martes a la situación que enfrenta el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, en medio de cuestionamientos administrativos, legales y políticos relacionados con su gestión y el proceso de toma de posesión.

El mandatario señaló que, a su criterio, existen elementos que complican su situación. “La Contraloría ya dijo que no tiene finiquito, tiene además 17 denuncias ante el Ministerio Público”, afirmó.

Agregó que, en ese contexto, “desde el punto de vista que nosotros entendemos no podrá tomar posesión el día”, por lo que consideró necesario encontrar una salida que permita un proceso legítimo y apegado a la legalidad dentro de la Usac.

Arévalo añadió que la situación debe resolverse de manera institucional para evitar mayores tensiones en el proceso universitario, en medio de señalamientos que han marcado la discusión en torno a la rectoría.

La toma de posesión está prevista para el 1 de julio del 2026.

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Sin finiquito vigente

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto en el que la gestión de Mazariegos ha estado bajo cuestionamientos en distintos ámbitos, tanto administrativos como judiciales, desde la jornada del 8 de abril en que fue reelecto como rector de la Usac.

El Ministerio Público registra 17 denuncias en distintos expedientes contra Mazariegos. Algunas han sido conexadas por tratarse de hechos relacionados y continúan en fase de investigación.

En paralelo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha informado sobre auditorías en la Usac que derivaron en hallazgos y denuncias penales relacionadas con procesos administrativos internos de la universidad. Además, este mismo martes 23 de junio reiteró que el funcionario no tiene finiquito vigente y que mantiene auditorías en desarrollo.

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