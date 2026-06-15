Cambios al régimen de prisión preventiva avanza en el Congreso

La Comisión de Reformas al Sector Justicia emitió recientemente el dictamen favorable de las iniciativas 6493 y 6719, que proponen reformas al régimen de prisión preventiva y las medidas de coerción que establece el Código Procesal Penal.

El principal objetivo, de acuerdo con los ponentes, es corregir las prácticas que han sido implementadas y que han alterado la aplicación de la prisión preventiva en Guatemala, para que pueda aplicarse únicamente en casos necesarios y justificados.

Los cambios también persiguen evitar el hacinamiento y la prolongación indefinida de la detención sin una sentencia firme.

La propuesta exige que realice la audiencia de primera declaración después de 24 horas de la detención, incluso con juzgados de turno, expediente electrónico o videoconferencia.

Una de las modificaciones más relevantes es el cese de la prisión si el Ministerio Público no presenta las conclusiones de investigación en los plazos establecidos o si las audiencias del proceso, como la etapa intermedia en la que se debe presentar la acusación, no se efectúan en los plazos concretos.

El documento que cuenta con el dictamen de la Comisión de Reformas al Sector Justicia recoge las opiniones técnicas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC), entre otras instituciones.

Con esto se espera facilitar los consensos para llevar la propuesta al pleno.

Aspectos para dictar prisión preventiva

El dictamen señala varios aspectos que el sistema de justicia debe tomar en cuenta para aplicar la medida de prisión preventiva, como la excepcionalidad y la presunción de inocencia. En este sentido, se establece que la prisión preventiva no puede ser automática ni fundamentarse solo en la gravedad del delito, ya que se exige un auto de procesamiento previo.

Entre los cambios a los artículos del Código Procesal Penal figura el 258 que se refiere a Otros casos de aprehensión y se que detalla condiciones en las que se deben efectuar las audiencias de primera declaración de los imputados.

La reforma plantea que “la autoridad que ordenó la detención deberá celebrar, en un plazo máximo de veinticuatro horas a partir de la aprehensión, la audiencia de primera declaración, y mientras no se haya realizado dicha audiencia, no se podrá ordenar su traslado a centro de prevención de libertad alguno”.

Asimismo, el artículo 259 —Prisión preventiva— establece que: “en ningún caso se podrá ordenar el ingreso del sindicado a ningún centro de detención o privación de libertad, sin que previamente se haya realizado la audiencia de primera declaración”. “La libertad no debe restringirse sino en los limites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso”.

También estipula que, en todo caso, el Ministerio Público deberá tener una “justificación” para solicitar la prisión preventiva de un imputado, como se establece en el artículo 261 Bis: “Corresponderá al Ministerio Público en su petición de prisión preventiva […] aportar los indicios suficientes, que comprueben el peligro de fuga y obstaculización de la verdad”.

En cuanto al peligro de fuga, estipulado en la reforma al artículo 262, se establece que “para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias de cada sindicado”. En este sentido, propone que se deben tomar en cuenta aspectos como el arraigo en el país, el comportamiento del sindicado y la conducta anterior del imputado, para lo cual el MP deberá acreditar el peligro de fuga.

Cumplimiento de plazos

Fuentes de la Comisión de Reformas al Sector Justicia explicaron que se fijan plazos específicos para el Ministerio Público, encaminados a evitar la prolongación indebida de la prisión preventiva por inactividad del ente investigador.

En el artículo 324 Bis se fija un plazo de tres meses para que el MP solicite la conclusión del procedimiento preparatorio —acusación o sobreseimiento—. Si no lo hace, el juez concederá tres días adicionales. Si persiste la inacción, se comunicará al Ministerio Público para que adopte medidas disciplinarias y se otorgarán hasta ocho días más como plazo máximo. Vencido ese período sin petición, el juez ordenará la clausura provisional y la libertad del imputado.

Asimismo, en el artículo 272 se establece que cuando un juez declara falta de mérito —por falta de elementos para dictar auto de procesamiento— el MP tiene seis meses para presentar nuevos elementos de investigación y formalizar una nueva causa. Si no lo hace en ese plazo, el caso será archivado definitivamente.

El artículo 268, vinculado con el artículo 324 Bis, establece en su numeral 6 que “la libertad del imputado o procesado se ordenará de inmediato […] Cuando el plazo establecido en el artículo 324 Bis del presente código el Ministerio Público no formulará acto conclusivo o cualquier otra forma de terminación del proceso”.

En este caso, se explicó que si el MP deja vencer los plazos establecidos —tres meses, prórrogas y plazos de gracia— sin presentar acusación, sobreseimiento u otra forma de conclusión, el juez ordenará la libertad inmediata del acusado que se encuentre en prisión preventiva. Esta aplicación será automática.

Otros aspectos importantes

El dictamen de la Comisión de Reformas al Sector Justicia también contempla otros aspectos importantes, tales como:

Revisión periódica de la prisión preventiva (artículo 277): en este caso, el imputado podrá solicitar, en cualquier momento, la revisión si varían las circunstancias. El juez deberá celebrar una audiencia en un plazo de quince días.

Se mantiene la prohibición de medidas sustitutivas para delitos graves (artículo 264 Quater): la medida sustitutiva no se aplicará a delitos como homicidio doloso, asesinato, violación agravada, secuestro, extorsión y narcotráfico. No obstante, mantiene la posibilidad de caución económica en delitos fiscales y aduaneros.

No obstante, mantiene la posibilidad de caución económica en delitos fiscales y aduaneros. Revisión de las medidas de prisión preventiva (artículo 277): se establece que el juez podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático si, a su juicio, las circunstancias del caso lo ameritan. En ese caso podrá exonerar del pago de dicho control cuando el procesado lo justifique debidamente.

Creación de la Unidad de Control de Medidas de Coerción en el Organismo Judicial (artículo 264 Ter): será la encargada de recopilar información y dar seguimiento a los plazos y alertas sobre los casos relacionados con prisión preventiva prolongada.

Peligro de fuga y obstaculización de la verdad

A criterio del analista Javier Monterroso, es importante que el Congreso lleve a cabo cambios para la aplicación de la prisión preventiva en el país. No obstante, el experto hace énfasis en que la medida debe aplicarse solamente en casos en los que “verdaderamente” exista peligro de fuga o “riesgo de obstaculización de la verdad”.

“Lo que se quiere es que aquellas personas que tengan peligro de fuga o que puedan obstaculizar la averiguación de la verdad, si tengan que estar en prisión preventiva. Pero, para la mayoría de las personas pueden enfrentar los delitos con una medida sustitutiva distinta, pues no debería aplicarse la prisión preventiva”, afirma.

Monterroso enfatiza que, aunado a la regulación de la prisión preventiva, también es necesario que desde el Legislativo se regulen otros aspectos para hacer más eficiente la aplicación de la medida, como la interposición de amparos.

“El tema de la duración de los procesos, especialmente ahora se esta dando este fenómeno de la suspensión de audiencias, pero, aunque no se suspendan audiencias esta el abuso del amparo en esa parte del proceso en donde no debería caber amparo. Hay que regular el amparo judicial que esas son cosas que la Comisión de Reformas al Sector Justicia debería ver. No puede ser que en un caso judicial se utilice tanto el amparo, tiene que regularse y limitarse la aplicación”, concluye.