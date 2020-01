Came discutirá sobre la democratización de los partidos políticos, elección de sus autoridades y la postulación de candidatos

Mario Aguilar, María Eugenia Mijangos, Julio Solórzano, Rudy Pineda, Aquiles Linares y Elisa Guzmán, Magistrados del TSE, durante el acto de instalación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), 2019. (Foto Prensa Libre: Erick Avila) 19/11/2019

El presidente del TSE, Julio Solorzano, informó que durante la tercera reunión que se llevará a cabo este viernes 31 de enero en un centro de convenciones ubicado de la zona 9, se “tocarán todos los temas que se refieren a las organizaciones políticas, tales como su integración y las asambleas, tanto de los partidos políticos como de los comités cívicos”.

En cuanto al nivel de discusión de las más de mil propuestas que plantearon 77 organizaciones políticas y sociales, el presidente del TSE dijo que este es el segundo viernes de análisis —la primera fue un resumen de las elecciones del 2019— por lo que espera que las reflexiones sean mejores. Agregó que conforme transcurran las seis sesiones programadas, “se irá mejorando y profundizando sobre algunos temas que la sociedad civil ha representado”.

El presidente del TSE informó que la actual magistratura, que entregará los cargos el 20 de marzo, “hará lo que le compete con las conclusiones de la Came”, pero que deberían ser los nuevos magistrados los que las presenten al Congreso de la República, porque “serán los que tendrán que implementar las normas en caso sean aprobadas por el Congreso. Incluso, podrían modificarlas y ampliarlas”.

Elecciones primarias

Pedro Cruz, presidente de la organización Primero Guatemala, quien participa en las sesiones de trabajo, resaltó que uno de los temas que se debe analizar es la implementación de un “sistema de elecciones primarias a lo interno de los partidos políticos, en el cual se pueda promover un liderazgo real y representativo, para que se evidencien quiénes son los verdaderos líderes que representan a los municipios y departamentos”.

Según Cruz, lo anterior va de la mano con un trabajo que se puede efectuar con los afiliados, formación de cuadros, la estructura política, pero sobre todo que los partidos políticos no se activen únicamente cada cuatro años, sino que estén obligados a que mantengan un constante proceso de formación, incidencia y que participen en el debate público y político del país.

En cuanto a la propuesta de que se reduzcan los requisitos para la inscripción de organizaciones políticas, Cruz dijo que es importante analizar si es prudente reducir el número de afiliados que se requieren para inscribir una organización política, lo cual incentivaría la cantidad de partidos, aunque es importante que estos tengan propuesta de proyectos de transformación para el país y que construyan ciudadanía.

No existe democracia en los partidos

Con relación a la democratización de los partidos, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales Financieras (Cacif) considera que actualmente existe escasa democracia interna en los partidos porque “la toma de decisiones e integración de los órganos recae en un reducido número de personas”.

La propuesta del conglomerado empresarial sostiene que para crear verdaderos partidos políticos “debe existir democracia interna”, y para eso se debe evitar que “graviten alrededor de caciques”, lo cual se reduce con mecanismos internos de elección de autoridades.

A manera de ejemplo, los empresarios afirman que sería “oportuno llevar a cabo elecciones primarias para la designación de candidatos e integración de órganos del partido. De igual manera es oportuno revisar los procedimientos y celebración de asambleas partidarias, procedimiento contenidos en los artículos del 25 al 50 de la Lepp.

El debate será en el Congreso

Una de las 77 propuestas más extensas (46 páginas) es la que presentó la instancia multipartidaria integrada por las organizaciones políticas Vamos, FCN-Nación, Valor, Bien, Fuerza y Avanza, la cual, según cita en su introducción, fue “debidamente consensuada y motivada en las experiencias obtenidas en nuestra participación dentro del pasado evento electoral”, 2019.

Elmer Palencia, representante del partido Valor en dicha instancia, explicó que los representantes de los partidos políticos han tratado de no entrar en una controversia directa dentro de la dinámica que ha establecido la Came “para no entrar una discusión”.

Aseveró que va a ser difícil para el TSE consolidar las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil y añadió que ha observado que las propuestas de la multipartidaria han sido tomadas en cuenta muy poco, “lo cual no discutimos”, porque a la larga todo lo analizado llegará al TSE y después al Congreso, que es donde ellos como partidos de la Comisión de Asuntos Electorales “vamos a tener una mayor participación porque vamos a conocerla y a enriquecer la propuesta”.

“Uno de los partidos que firmó nuestra propuesta va a presidir la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso (Greicy de León) del partido Vamos, y nuestro partido Valor tiene la segunda vicepresidencia en la Junta Directiva del Congreso, con Luis Rosales y estamos buscando otros compañeros con experiencia como Rudy Gonzalez de Visión con Valores (Viva) que también va a integrar esta comisión”, aseveró al respecto.

“Creo que de esta Comisión -Came- obtendremos elementos que van a aportar bastante y por eso como primer ejercicio hemos presentado nuestras propuestas, pero no hemos llegado a un debate contradictorio con las organizaciones sociales. Hemos sido tolerantes con las personas que aún no han participado en un evento electoral por lo que desconocen cómo es la participación a lo interno de los partidos políticos. Siempre hemos dicho que sólo nosotros hemos vivido desde la formación hasta la ejecución de un evento electoral”, aseguró Palencia.

Expuso que ha leído que las organizaciones sociales han propuesto “que hayan menos barreras de entrada” para los nuevos partidos políticos, por lo cual “nosotros no nos oponemos, pero creemos que está bien como está actualmente, porque ese modelo se ha mantenido a pesar de que han habido reformas a la Lepp y la medida se ha ido incrementando de manera proporcional de acuerdo con el Padrón Electoral, lo cual nos parece correcto para mantener la representatividad”.

El tema a discutir será el sistema de organizaciones políticas

Los subtemas son:

Niveles de organización política

Derechos y obligaciones de las organizaciones políticas

Requisitos de creación y vigencia

Estructura Interna

Elección de autoridades internas

Postulación de candidaturas

Mecanismos de acción afirmativa

Afiliados, sus derechos y obligaciones

