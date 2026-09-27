Canciller de Taiwán viaja a Guatemala con más de 30 empresarios y se reunirá con Bernardo Arévalo

Política

Canciller de Taiwán viaja a Guatemala con más de 30 empresarios y se reunirá con Bernardo Arévalo

Lin Chia-lung viaja acompañado de una delegación empresarial y se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo. La visita ocurre mientras Taiwán conserva solo 12 aliados diplomáticos en el mundo, siete de ellos en América Latina y el Caribe.

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Lin Chia-lung canciller de Taiwán viaja a Guatemala y Belice

Guatemala forma parte de la gira del canciller de Taiwán, Lin Chia-lung, quien viaja con empresarios de inteligencia artificial, energía verde y biotecnología para ampliar la cooperación. (Foto Prensa Libre: EFE/ Juan Pablo Pino).

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, partió el 27 de septiembre hacia Guatemala y Belice, acompañado de una delegación empresarial que busca fortalecer la cooperación económica con ambos países.

Guatemala y Belice forman parte del reducido grupo de 12 Estados que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán.

La Cancillería taiwanesa informó que Lin se reunirá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y con el primer ministro de Belice, John Briceño. También inspeccionará proyectos financiados por Taiwán en ambos países.

La delegación está integrada por más de 30 representantes de sectores como energía verde, inteligencia artificial y biotecnología, además del Consejo Empresarial Estados Unidos-Taiwán.

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La Cancillería no precisó cuándo regresarán a Taiwán el ministro y los empresarios.

Taiwán amplía su presencia comercial entre sus aliados

En julio, Taiwán amplió las funciones de su Oficina Comercial para Centroamérica, que hasta entonces atendía únicamente a Guatemala y Belice.

(Foto Prensa Libre: captura de pantalla del comunicado de la Cancillería de Taiwán en su sitio web /www.mofa.gov.tw).

La oficina también pasó a cubrir Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. De esa forma, atiende a seis de los siete aliados diplomáticos que Taiwán conserva en América Latina y el Caribe.

Según informó la agencia estatal CNA, Lin ha visitado países aliados de Taiwán en distintas partes del mundo desde que asumió el cargo en mayo del 2024.

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En abril viajó a Esuatini, en el sur de África. La visita iba a estar encabezada por el presidente taiwanés, Lai Ching-te, quien canceló el viaje después de que, según las autoridades taiwanesas, Seychelles, Madagascar y Mauricio revocaran sin "previo aviso" ni "motivo aparente" los permisos de sobrevuelo del avión presidencial.

Un viaje a Guatemala fue cancelado en el 2025

En julio del 2025, Lai también canceló un viaje que incluía Paraguay, Belice y Guatemala.

Según informaron medios internacionales como el Financial Times, la decisión ocurrió después de que la Casa Blanca no autorizara una escala en Estados Unidos. Taipéi, sin embargo, no llegó a anunciar públicamente aquella visita.

El episodio puso nuevamente en el centro la relación de Taiwán con Estados Unidos y con sus aliados diplomáticos en América Latina y el Caribe.

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Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con 12 Estados. Siete están en América Latina y el Caribe: Guatemala, Belice, Paraguay, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

En los últimos años, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras dejaron de reconocer diplomáticamente a Taiwán y establecieron relaciones con Pekín.

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y exige a los países con los que establece relaciones diplomáticas que rompan antes sus vínculos oficiales con Taipéi.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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