CC frena amparo de diputados de VOS por conflicto de afiliación y traslada el caso a un juzgado

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución sobre el caso de dos integrantes del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quienes denunciaron que el secretario general, Carlos Bezares, no los inscribió a tiempo como afiliados. Ante esta situación, acudieron a instancias legales.

En febrero de 2025, la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo dio trámite al amparo presentado por los diputados.

Sin embargo, la CC determinó que dicha sala no tenía competencia para conocer el caso, ya que debía resolverse en un Juzgado de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala.

Por ello, la CC ordenó que, en un plazo de 48 horas, el expediente del amparo sea trasladado al Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial para su trámite correspondiente.

Los diputados afectados, Orlando Blanco y Jairo Flores, argumentaron en su amparo que hubo una amenaza inminente a sus derechos como miembros del partido y como diputados electos, ya que sus afiliaciones no fueron gestionadas conforme a la ley.

Según la normativa vigente, las salas de la Corte de Apelaciones pueden conocer amparos contra órganos de dirección de los partidos políticos.

No obstante, en este caso la CC consideró necesario aclarar si el secretario general del partido puede ser catalogado como tal, lo que influiría en la jurisdicción del caso.

A pesar del conflicto administrativo, los congresistas aseguraron que esto no afecta su integración en la bancada legislativa.

Se intentó obtener la postura de Carlos Bezares, pero indicó que aún no ha sido notificado oficialmente sobre la resolución y que, por el momento, no dará declaraciones al respecto.

Diputados del bloque VOS aseguran que la resolución de la @CC_Guatemala no los dejarían independientes, debido a que el amparo anulado buscaba tramitar su afiliación al partido. Aseguran que el bloque no desaparece y que no serán declarados independientes. pic.twitter.com/eNbW473LnG