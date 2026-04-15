CC no convoca a pleno para conocer amparos a horas de integrar nómina para fiscal general

La comisión de postulación programó para el próximo viernes la conformación de la lista de seis candidatos para fiscal general, pero los criterios bajo los que evalúa a los aspirantes previo a la integración de la lista podrían quedar sujetos a acciones legales no resueltas, como un amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

No menos de dos amparos cuestionan a la postuladora de fiscal general, por permitir la participación de aspirantes que, presuntamente, no cumplen con los requisitos de ley.

La primera acción fue presentada en la CC por Raúl Falla, abogado de Fundación Contra el Terrorismo; la segunda, interpuesta por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) en el Centro de Servicios Auxiliares del Organismo Judicial (OJ).

Analistas han señalado que es urgente esclarecer el camino legal que la comisión de postulación debe seguir antes de que se conforme la lista de los seis candidatos a fiscal general. Este ha sido uno de grandes desafíos que, en lo inmediato, identifican para la nueva CC, principalmente para su presidenta, Anabella Morfín.

La magistrada por su envestidura de presidenta de la Corte tiene la potestad de convocar a pleno y proponer la agenda, lo que centra en ella la atención en estos momentos a menos de 48 horas que la postuladora se disponga a hacer la lista de los seis candidatos a fiscal general.

Los dos amparos, tanto el que se encuentra en la CC como el del OJ, expone el riesgo de que la postuladora no este evaluando como se debe los requisitos de los aspirantes a fiscal general.

La comisión de postulación planea hacer este viernes la lista de seis candidatos a fiscal general. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

Específicamente lo relacionado al ejercicio profesional, que requiere al menos un periodo como magistrado de Corte de Apelaciones o un tribunal de igual categoría, o 10 años de ejercicio como abogado.

La duda que buscan aclarar los amparos es si se pueden computar los años de experiencia como juez de instancia como años de ejercicio de la abogacía y notariado. Tema que ha generado debate entre la postuladora desde el pasado lunes.

Sin respuesta

Para esclarecer las reglas del proceso de renovación de fiscal general, previo a que se integre la nómina, tres magistrados de la nueva CC enviaron una nota a la presidenta Morfín.

La carta firmada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, solicita que se conozca el amparo que tienen contra la postuladora, para así garantizar de certeza jurídica el trabajo de la comisión.

Pero hasta ahora la presidenta Morfín no ha dado respuesta a los tres magistrados y tampoco aparecen sesiones de pleno convocadas para la presente semana, según el portal electrónico de la CC.

Morfín en su discurso hizo énfasis que la novena magistratura hará un trabajo objetivo, buscando rescatar la credibilidad ante la población y buscando que la justicia constitucional sea pronta.

Este jueves la postuladora a fiscal general hará la evaluación de los últimos aspirantes y se espera que sean convocados para el viernes 17 de abril, para así votar e integrar la nómina de los seis candidatos que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien debe de hacer el nombramiento para el periodo 2026-2030.