Magistrado Molina Barreto dice que amparo contra postuladora del MP debe resolverse para evitar “crisis institucionales”

Los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC) tomaron posesión de sus cargos la madrugada del 14 de abril, y han surgido distintos asuntos que esa Corte tiene pendientes de conocer, entre estos un amparo contra la Comisión de Postulación para fiscal general del Ministerio Público.

En ese sentido, este miércoles 15 de abril, Prensa Libre Radio entrevistó al magistrado Roberto Molina Barreto, quien, en elección del Congreso, fue elegido para otro período.

Se le preguntó cómo son los primeros días en la Corte tras asumir nuevamente el cargo. Molina Barreto indicó que están en período de transición, especialmente porque hay seis magistrados nuevos que asumen por primera vez, y para ellos es más difícil adaptarse, ya que muchos provienen de la academia o del ejercicio profesional.

Además, deben familiarizarse con la justicia constitucional, que es distinta de la jurisdicción ordinaria.

Respecto de los retos que implica esta transición para los nuevos magistrados, el funcionario respondió que también deben adaptarse a sistemas modernos, ya que la CC trabaja con expedientes digitales en la nube, lo cual no es común en otros ámbitos judiciales.

Afirmó que no es algo extraordinario la hora en que tomaron posesión, pues es un mandato legal: el período anterior vencía a las 24 horas del 13 de abril y el nuevo inició a las 0 horas del 14; por eso firmaron las actas en ese horario.

Al consultarle si el horario tuvo relación con rumores sobre una posible orden de captura contra una magistrada, el magistrado afirmó que no, en absoluto; fue una coincidencia.

Explicó que la CC no actúa para proteger a personas, sino para garantizar el orden constitucional.

Amparo por proceso elección de fiscal general

Otra pregunta para el magistrado fue sobre el envío de una nota a la nueva presidenta de la Corte acerca del proceso de elección del fiscal general. Su respuesta fue que hay un amparo pendiente que de no resolverse podría generar problemas en el proceso y se pretende que se resuelva a tiempo para evitar "crisis institucionales".

Explicó que en el amparo se señala el riesgo de que se integre una lista de candidatos a fiscal general que no cumpla requisitos constitucionales. Además, se proponía enviarlo al órgano competente con lineamientos claros.

Le puede interesar: Arévalo cierra la puerta a Consuelo Porras: “No habría ninguna posibilidad de confirmarla en el cargo”

Tres de los cinco nuevos magistrados titulares entregaron una nota a la presidenta de la CC, Anabella Morfín, en la que solicitan conocer el amparo. La nota fue firmada por Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Julia Rivera.

El magistrado recordó que el amparo fue presentado en marzo y que este tipo de recursos no corresponde a la CC, sino a otros órganos jurisdiccionales; es decir, se debería enviar al tribunal competente en primera instancia y solo en apelación tendría que regresar a la CC.

Recordó que, a finales de marzo, la Corte, de forma unánime, consideró que, por competencia, era adecuado que el amparo fuera enviado a una Sala, con el recordatorio de lo resuelto por la magistratura saliente.

Dijo que la idea de haber resuelto en marzo era evitar una futura interrupción en el proceso de elección de fiscal y que se generara una crisis política, para prevenir lo que ocurre actualmente.

Recordó que la magistrada presidenta saliente Leyla Lemus ya no convocó para firmar la resolución y que el expediente fuera enviado al órgano competente.

Intentaron conocerlo en los primeros días de abril, pero, según Molina Barreto, otro magistrado lo volvió a retirar de la agenda.

Credibilidad en la CC

A otra consulta de si la CC ha perdido credibilidad, el magistrado respondió: No lo creo, y afirmó que hay percepciones críticas, pero responden muchas veces a frustraciones del ejercicio profesional o a intereses políticos, aunque la Corte debe mantener su rol institucional.

Para leer más: Fiscal general: denuncia contra comisionados y amparo contra presidente buscan incidir en integración de nómina

Dijo que la política influye porque los magistrados son designados por distintos sectores; sin embargo, eso no significa que actúen bajo instrucciones: cada uno tiene independencia de criterio.

Con relación a la elección de rector en la Universidad de San Carlos, Molina Barreto indicó que la CC ya resolvió que se deben convocar elecciones y conformar los órganos correspondientes. Sin embargo, aún no han llegado acciones concretas sobre el cumplimiento de esa resolución.

Para el funcionario, el mayor reto de la nueva magistratura es ejercer la justicia constitucional y garantizar que todos los órganos del Estado cumplan con la Constitución. Aclaró que la Corte interviene cuando hay denuncias de incumplimiento; no actúa de oficio.

Molina Barreto indicó que las decisiones de la CC afectan intereses y, a decir de él, cuando un fallo favorece a alguien lo aplauden; cuando no, lo critican. Además, los criterios jurídicos pueden variar entre magistrados.

A la consulta sobre si la Constitución permite interpretaciones cambiantes, respondió que sí, pues es un instrumento evolutivo. Aunque el texto es el mismo desde 1986, su aplicación debe adaptarse a la evolución social y a los cambios en derechos humanos.

Cuál es el amparo contra la comisión de postulación

La acción de amparo que tiene que ser resuelta fue presentada por el abogado Raúl Falla, integrante de la Fundación Contra el Terrorismo. El documento expone un posible riesgo de que la postuladora no respete los requisitos para ser candidato a fiscal general.

Este documento no es nuevo, lleva ya algunas semanas en la CC, pero la anterior presidencia, que estuvo a cargo de Leyla Lemus, no programó el amparo a tiempo, según fuentes de esa corte, que prefieren no ser citadas.