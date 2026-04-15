Magistrada Astrid Lemus aclara controversia y rumores sobre intentos de impedir su toma de posesión en la CC

La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad (CC) asumió funciones en las primeras horas del martes 14 de abril, en medio de acciones legales contra la magistrada titular Astrid Lemus.

Este 15 de abril, Lemus fue entrevistada en Prensa Libre Radio y se refirió sobre las denuncias en su contra y sobre cómo fue la toma de posesión de los magistrados titulares y suplentes.

Una de las preguntas fue cómo explica la controversia y los rumores sobre intentos de impedir su toma de posesión como magistrada. Lemus respondió que no se explica por qué hubo tantos ataques en su contra, tanto durante la elección como después.

Según ella, fueron “ataques duros, selectivos y sin fundamento”.

A la magistrada también se le consultó si se sintió respaldada por la Corte durante su toma de posesión nocturna. Respondió que la decisión sobre la hora fue de la Corte saliente. Sin embargo, ese horario ayudó a disipar dudas sobre posibles acciones en su contra, como los rumores de una orden de captura.

Recordó que, luego de su elección por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), se intentó cuestionar el resultado.

Lemus afirmó que desconoce el contenido de las denuncias, ya que están bajo reserva, pero sabe que hubo intentos de involucrarla en procesos, incluso solicitudes de captura que no prosperaron.

Indicó que supuestamente hay una denuncia que originó las acciones de allanamiento durante la elección del Cang.

Agregó que también se dice que está mencionada en el proceso que se sigue por los acontecimientos en la Universidad de San Carlos hace dos años, cuando fue tomado el campus.

En otro tema, Lemus afirmó que su objetivo es cumplir con la función que corresponde a un magistrado. En ese sentido, ha percibido mucha esperanza de la población, y su aspiración es responder a esas expectativas y cumplir sus funciones de manera íntegra.

Según la magistrada, los retos son muchos y el trabajo de la CC es complejo; además, actualmente la Corte está desprestigiada. Afirmó que el gran reto es recuperar su credibilidad y hacer que responda a lo que la ley establece.

Respecto de la cantidad de casos que llegan a la CC, Lemus indicó que la Corte está siendo vista como una tercera instancia, lo cual no debería ocurrir, pues esto puede provocar un colapso.

Agregó que el mal funcionamiento de la justicia ordinaria hace que la gente no confíe y recurra a la CC.

Lemus también fue consultada sobre cómo interpreta la solicitud de tres magistrados titulares para conocer de inmediato un amparo relacionado con la comisión de postulación para fiscal general.

Indicó que la solicitud se presentó poco después de que asumieron el cargo en la madrugada del martes.

Dijo que este asunto es controversial por los intereses en juego y que es probable que se presenten más acciones legales. La acción jurídica busca definir si los jueces son aptos o no para ser candidatos a fiscal general.

Reiteró que probablemente habrá más acciones, especialmente en la etapa más difícil del proceso, que es la selección de candidatos a fiscal.

Otra de las preguntas fue qué responde a quienes creen que la CC está dividida en bloques. Lemus respondió que es normal que se perciba así, porque algunos magistrados ya han trabajado juntos.

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Añadió que no hay que adelantarse, pues habrá decisiones unánimes y otras en las que habrá división, según cada caso.

La magistrada concluyó que debe adaptarse al sistema de trabajo de la CC, que es bastante exigente, y enfrentar el alto volumen de casos, además de asuntos complejos como la elección del fiscal general y otros procesos institucionales.

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