CIJ emite fallo sobre solicitud de Guatemala y la autoriza intervenir en litigio Belice-Honduras por Cayos Zapotillos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que, durante una audiencia pública celebrada este jueves 19 de marzo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunció su fallo sobre la solicitud de Guatemala para intervenir en el caso relativo a la “Soberanía sobre los Cayos Zapotillos (Belice c. Honduras)”.

El Minex remarcó que la Corte decidió admitir la intervención de Guatemala, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de su Estatuto. La participación de Guatemala en este caso será en calidad de tercero.

Según el Minex, en su parte dispositiva, el fallo establece que “La Corte por unanimidad decide que la República de Guatemala tiene permitido intervenir como no parte en el caso, de conformidad con el artículo 62 del Estatuto de la Corte…”.

En ese sentido, la Corte fijó para el 19 de mayo próximo la presentación de la declaración escrita de Guatemala, por medio de la cual informará sobre sus intereses de orden jurídico con relación con los Cayos Zapotillos, en defensa de la soberanía nacional.

El Minex añadió que la intervención de un tercero bajo el artículo 62 “es muy rara y sus estrictos requisitos son difíciles de cumplir”.

Agregó que “en sus 80 años de historia, el fallo de hoy es la cuarta ocasión en que la Corte ha autorizado este tipo de intervenciones”.

Al respecto, la Corte concluyó que la petición de Guatemala cumple con todas las condiciones sustantivas y procesales de esta normativa, indicó la Cancillería.

El Minex destacó que el fallo representa un paso significativo para garantizar que los intereses jurídicos de Guatemala sean debidamente considerados y refuerza los principios de participación y transparencia en el marco del derecho internacional.

Recordó que el 1 de diciembre del 2023 Guatemala solicitó permiso para intervenir, de conformidad con el artículo 62 del Estatuto de la Corte. Esta disposición faculta a un Estado a solicitar que se le permita intervenir en un proceso cuando considere que la decisión del caso podría afectar un interés de orden jurídico.

Como Honduras interpuso objeciones a la petición de Guatemala, la Corte celebró audiencias públicas del 24 al 26 de noviembre del 2025 para escuchar a los tres Estados interesados. Las objeciones de Honduras fueron rechazadas por la Corte, según el Minex.

Agregó que es importante subrayar que este caso es independiente del “reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala (Guatemala/Belice)”, ya que involucra a partes y cuestiones jurídicas diferentes.

Según el Minex, “Guatemala reafirma su compromiso de continuar defendiendo su territorio y soberanía ante el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas”.

Los Cayos Zapotillos son un grupo de pequeñas islas situadas a una veintena de millas náuticas de las costas de los tres países. Belice y Honduras las reclaman como propias en este litigio.

Guatemala, por su parte, también las reclama en un caso separado que mantiene abierto ante el mismo tribunal contra Belice desde el 2019.

La CIJ concluyó que Guatemala cumplía los requisitos que exige su Estatuto para autorizar una intervención de este tipo, entre ellos, un “interés de naturaleza jurídica” real y concreto, basado en su propia reclamación de soberanía sobre las mismas islas.

También consideró que ese interés podría verse afectado por el fallo final, ya que el tribunal tendrá que decidir quién es soberano sobre un territorio que también reclama Guatemala.

Belice llevó a Honduras ante la CIJ en noviembre del 2022, después de que fracasaran las negociaciones bilaterales.

Honduras reclama las islas desde que las incluyó en su Constitución en 1982, algo que Belice rechaza, con base en más de 150 años de administración continua por parte del Reino Unido, potencia colonial de la que heredó el territorio, y en la falta de objeción histórica de Honduras.

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