Comisión de Derechos Humanos no tiene los votos para elevar al pleno la destitución de Jordán Rodas

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso sin votos para elevar al pleno solicitud de destitución del PDH, Jordán Rodas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los argumentos que dio el presidente de la sala legislativa de Derechos Humanos, Aníbal Rojas, del partido Visión con Valores, es que integrantes de esa comisión están de viaje, como la diputada Nineth Montenegro, y por ser condescendientes con ella se convocara la próxima semana para conocer la petición de destituir al magistrado de conciencia, Jordán Rodas.

Otros diputados que integran esa sala legislativa refieren que no se convocó este 7 de noviembre a sesión porque no tiene los ocho votos que necesitan, de los 13 diputados que integran esa comisión, para trasladar al pleno la petición de destitución de Rodas, planteada por el diputado Juan Manuel Giordano, y que por ahora solo cuentan con seis votos.

Por aparte, de concretarse antes del 30 de noviembre la cancelación de FCN-Nación, el diputado Giordano, que representa a ese partido en esa comisión, dejaría de integrarla ya que se volvería independiente, pues solo pueden ser parte de ella las bancadas que ganaron en la contienda electoral.

“Resulta que hay diputados integrantes de la comisión que no están, una de ellas es la diputada Nineth Montenegro y me indicó que no iba a estar en los últimos días de esta semana y no podía asistir y por condescendencia a miembros de la comisión como ella, creo que la reunión será trasladada para la otra semana”, refirió Rojas.

Al ser cuestionado sobre si la decisión se relacionaba con que no contar con los ocho votos, Rojas respondió. “No es por eso, no sabemos si tenemos o no los votos, eso lo determinaremos el día de la sesión”.

“En esa sesión lo que se va a discutir lo que los miembros de la comisión piensan sobre esa solicitud que se planteó y derivada de la discusión se someterá a votación para determinar si se traslada o no al pleno la cesación del cargo -del ombudsman-”, añadió.

Rojas dijo que solicitaron a la Contraloría General de Cuentas de manera urgente una auditoría en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para que se establezcan si son ciertas o no las denuncias que hizo uno de los sindicatos de esa institución.

El sindicato ha señalado que el magistrado de conciencia ha erogado mucho dinero en combustible para viajar a Quetzaltenango de donde es originario y que su esposa tiene seguridad y vehículos pagados por la PDH, lo que Rodas ha negado y ha dicho que él se paga sus gustos de su salario.

Petición

El diputado Giordano solicitó la destitución de Rodas por su supuesta inacción en temas como invasión de fincas, por la muerte de tres soldados en Samuy 2, El Estor, Izabal; la toma de la Universidad de San Carlos, por un amparo que presentó para evitar la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass, y por participar en la marcha “de la poderosa vulva”.

Los que buscan la destitución de Rodas solo reúnen seis votos, que podrían ser de Álvaro Arzú Escobar, del Partido Unionista; Aníbal Rojas, de Viva; Juan Manuel Giordano, de FCN-Nación; Fernando Linares-Beltranena, del PAN; Edna Soto, del partido Todos, y se podría sumar Napoleón Rojas, de UCN.

Y los diputados que no están de acuerdo son Amílcar Pop, de Winaq; Walter Félix, de URNG; Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala; Carlos Fión, de Creo, y Sandra Morán, de Convergencia. Mientras que Raúl Romero, de Fuerza, por participar en temas de transición, no puede asistir, y, aparentemente, la UNE, representada por Juan Carlos Salanic, no daría su voto.

