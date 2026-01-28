Guatemala

Comisión de Postulación cierra recepción de expedientes para magistrados del TSE

Este jueves 28 de enero concluye la fase de recepción de expedientes de los aspirantes, para que el jueves 29 se verifique el cumplimiento de requisitos.

El tiempo de revisión por expediente es de aproximadamente 60 minutos, según los reportes de los observadores. Fotografía: Foro Guatemala.

La Comisión de Postulación para Tribunal Supremo Electoral (TSE) finaliza hoy la recepción de expedientes, ante la lectura de analistas que temen una baja participación de aspirantes y una escasa presencia de perfiles idóneo.

La comisión deberá seleccionar del total de aspirantes a 20 candidatos y presentar la nómina al Congreso para que, en sesión plenaria, se elija a los magistrados del TSE para el periodo 2026-2032.

Los diputados deberán elegir cinco magistrados titulares y cinco suplentes, quienes asumirán el próximo 20 de marzo y desde entonces coordinarán las elecciones generales del 2027 y el 2031. Por esta razón, los expertos destacan que la preselección es crucial.

Esta comisión de postulación, por mandato legal, la preside el rector de la Universidad de San Carlos (USAC), cargo que ocupa Walter Mazariegos. Desde la presidencia, se encarga de convocar a los comisionados para la continuidad de las sesiones.

Los expedientes se reciben en el Salón Mayor de Casa Larrazábal, de 8 a 18 horas. En los primeros días, el personal designado se demoró hasta una hora para revisar que los expedientes estuvieran completos.

La comisión comenzó a recibir expedientes el domingo 25 de enero, pero la descarga de formularios se habilitó al mediodía del sábado 24.

“Entendemos que de un día para otro es difícil tener armado un expediente tan específico para este tipo de puestos, de repente algunos que ya han participado en otros procesos similares ya tenían algo encaminado, por lo que se espera la mayor cantidad de afluencia el miércoles”, declaró Virginia Pinto, analista de Foro Guatemala.

Ahora que ya está por concluir la recepción de expedientes, el cronograma aprobado por los comisionados da paso a la revisión de expedientes para el jueves 29 de enero.

Se espera que ese mismo día los comisionados depuren la lista y envíen a al Diario Oficial la lista de aspirantes que cumplieron con los requisitos, para que salga publicada el viernes 30 de enero.

“El enfoque de los comisionados ya está establecido en lo que aprobaron, como la tabla de gradación y los aspectos éticos que no tienen puntaje, creo que la línea ya está establecida”, indicó Pinto.

Los aspirantes

Ingrid Lisseth Soto Carcuz Guillermo Demetrio España Mérida José Alejandro Córdova Herrera Carlos Roberto Garza Francisco Javier Quezada Sandoval José Alberto Godínez Rodríguez Lesther Castellanos Rodas Walfred Orlando Rodríguez Tórtola Alfredo Solórzano Flores Jacqueline Ziomara Archila Gálvez Carlos Alberto Solórzano Rivera Eduviges Manuel Cortez Wilber Estuardo Castellanos Venegas Diana Pérez Rodríguez Manuel Benigno de León Gil Selvin Guadalupe Guevara Farfán Sergio Estuardo Jiménez Rivera Pablo Adolfo Leal Oliva Marta Lidia Nij Patzán Juan José Bolaños Mejía Rafael Morales Solares Óscar Esteban Interiano Pérez Alejandro José Gutiérrez Dávila Gilma Esperanza Valladares Orellana Jonathan Méndez Aguilar Alfredo Skinner – Klée Walter Antonio Romero Velásquez Mario Alexander Velásquez Pérez Edgar Oswaldo Gómez Pérez Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo Leopoldo Mateo Chuc Sam Edgar Quintanilla García

Misión de la OEA aboga por entrevistas

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala emitió un comunicado con observaciones en torno al trabajo de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral y el proceso de designación de magistraturas ante la Corte de Constitucionalidad por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).



La misión “observa con preocupación” la ausencia de entrevistas a los aspirantes a las magistraturas del TSE. Considerando que el cronograma de la comisión prevé la entrega de la nómina al Congreso de la República el 16 de febrero, la misión estima que existe margen suficiente para incorporar entrevistas públicas y estandarizadas como parte integrante de una evaluación pública integral más robusta.