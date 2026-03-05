Comisión de Postulación envía audios a la CC por cambio en la tabla de gradación

La Comisión de Postulación encargada de elaborar la nómina de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público realizó su quinta sesión, en la que se conocieron las pruebas de descargo presentadas por los once aspirantes que no cumplieron con algún requisito establecido en la convocatoria.

Durante la sesión también se produjo una discusión entre los integrantes postuladora sobre la respuesta al informe requerido a partir del amparo solicitado por Diego Sagastume Vidaurre, con relación a las modificaciones de la tabla de gradación realizadas en la sesión extraordinaria del jueves 26 de febrero.

Sagustume interpuso la acción ante la CC porque considera el cambio de criterio para evaluar a los aspirantes resta "certeza jurídica" al proceso.

Al inicio de la sesión, la comisión aprobó la incorporación del acta de la reunión anterior, en la que se aprobó la modificación de dicha tabla. No obstante, la presidenta de la instancia, Clauda Paredes, insistió reiteradamente en que “se incluyera en el acta su voto razonado”, con el cual se opuso a la modificación de la tabla de gradación.

Esta situación generó que los integrantes de la postuladora iniciaran una discusión acerca de cómo se incluiría la información de la reunión que se llevó a cabo el jueves recién pasado. La secretaria, Patricia Gámez, indicó durante el debate que si se procedía a incluir la transcripción del voto razonado de la presidenta de la comisión era necesario “incluir una transcripción de los argumentos de todos los integrantes de la comisión” que votaron a favor de los cambios en la tabla de gradación.

Los comisionados propusieron que se votara por incluir lo contenido en dicha acta. Sin embargo, esto generó una nueva discusión, ya que, según afirmó el comisionado Julio Cordón, lo que estaba contenido en el documento no reflejaba de manera "fehaciente" lo que él había expresado en aquella ocasión.

Ante esta situación, los integrantes de la comisión votaron para que fueran incluidos los audios de la sesión en la que se modificó la tabla de gradación, con la salvedad de que se especificaran los minutos exactos en donde se abordó el tema y de esa manera cumplir con enviar el informe circunstanciado solicitado por la Corte de Constitucionalidad dentro del amparo interpuesto por Sagastume en contra de la modificación de la tabla de gradación.

Pruebas psicométricas y entrevistas públicas

Posterior a la discusión en torno al citado amparo, la Comisión de Postulación aprobó la realización de pruebas psicométricas para cada uno de los aspirantes. Según se acordó, estas pruebas se realizarán el martes 24 de marzo en la sede de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, en la zona 16 capitalina, donde los aspirantes deberán acudir a las 9 horas.

La comisión también aprobó que dichas pruebas sean realizadas por la Universidad del Valle de Guatemala, con el objetivo de conocer las aptitudes, conocimientos, personalidad y comportamientos de cada uno de los aspirantes.

Además de las pruebas psicométricas, también se aprobó la realización de entrevistas públicas a los postulantes, las cuales se realizarán del lunes 6 al jueves 9 de abril en la sede de la Comisión de Postulación, en la Sala de Vistas del edificio del Palacio de Justicia.

Verifican pruebas de descargo

Uno de los puntos principales dentro de la sesión realizada por la Comisión de Postulación este jueves fue la revisión de las pruebas de descargo de los once aspirantes que habían sido excluidos temporalmente del proceso de selección.

Luego de realizar el análisis, así como las deliberaciones respectivas acerca de los descargos presentados por cada uno de los postulantes, los integrantes de la comisión aceptaron las pruebas de descargo de la abogada Sully Claudet Merlos Moya, quien fue reincorporada al proceso de elección con 14 votos a favor.

Mientras que los diez abogados que quedan fuera del proceso, al no ser aceptados sus descargos, son:

Marlon Orlando Ordoñez Cordón Jaime Leonardo Tecú Guevara Blanca Odilia Alfaro Guerra Irma Elizabeth Palencia Orellana Mario David Aguilar Mijangos Fernando Linares-Beltranena Edgar Antonio Raymundo García Yasly Osmín Pastora Gutiérrez Edward Rosalio Gómez García Alida Adelina Arana Vicente

Finalizada la fase de revisión de las pruebas de descargo de los aspirantes y con la reincorporación de una de los once profesionales que fueron excluidos de forma temporal, el listado de aspirantes al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el periodo 2026-2030 asciende a 49. Los integrantes de la Comisión de Postulación fueron convocados para el viernes 13 de marzo a las 9 horas para continuar con el desarrollo del proceso de selección.