Misión Especial de la OEA exhorta al Congreso a elegir magistrados idóneos para la Corte de Constitucionalidad

La Misión Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Guatemala, que está dando acompañamiento a los procesos de elección de segundo grado que se realizan en el país, emitió un nuevo pronunciamiento este jueves 5 de marzo, ante la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que se lleva a cabo en el Congreso de la República.

En la comunicación, la misión especial de la OEA subraya el papel fundamental de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala como pilar del orden constitucional y el equilibrio de poderes. De esa cuenta, hace un llamado al Congreso para que el proceso de elección se realice con la máxima transparencia, publicidad y rendición de cuentas, evitando decisiones apresuradas que “puedan ser motivadas por intereses particulares” en lugar del bien común.

“La Misión recuerda que la Corte de Constitucionalidad ocupa un lugar central en el orden constitucional y el sistema de frenos y contrapesos. Por ello, la legitimidad, credibilidad y autoridad institucional del tribunal dependen, en gran medida, de que las instancias designantes realicen nombramientos guiados por criterios objetivos, verificables y compatibles con los principios de legalidad, independencia judicial y control constitucional”, indica el comunicado.

Así también, la misión establece una serie de criterios mínimos que deberían cumplir los candidatos, basados en la idoneidad técnica, la honorabilidad, la independencia y el compromiso con los derechos humanos.

“La Misión insta al Congreso de la República a que la elección se conduzca con máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas, garantizando una deliberación responsable y una decisión debidamente fundamentada”, se indica.

Sobre perfiles que no deben ser electos

Uno de los puntos más importantes del mensaje emitido por la Misión Especial de la OEA es la advertencia que hace al Congreso sobre el perfil de las personas que no deben ser electas, detallando las características de los perfiles que, a su juicio, comprometerían la independencia y legitimidad de la justicia constitucional.

La Misión hace el llamado al Legislativo para no elegir personas con las siguientes características:

Personas cuya eventual designación responda a acuerdos de reparto, cuotas o negociaciones opacas...

Perfiles con vínculos o compromisos políticos o económicos que puedan traducirse en dependencia...

Personas con señalamientos graves y consistentes de falta de integridad...

Candidaturas asociadas a prácticas de cooptación, tráfico de influencias o debilitamiento institucional...

En cuanto a los criterios clave exigidos para los candidatos que sean elegidos por parte del Congreso, la OEA considera los siguientes:

Idoneidad técnica

Honorabilidad e integridad

Independencia e imparcialidad

Ausencia de conflictos de interés

Compromiso con el Estado de Derecho y los derechos humanos

Con este mensaje, la OEA exhorta al Congreso a evitar que la CC sea cooptada o “instrumentalizada” por intereses políticos o económicos, ya que esto debilitaría su papel como ente constitucional y garante de la democracia.

“La elección que corresponde realizar al Congreso de la República de Guatemala reviste especial importancia, no solo para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho, sino también para el futuro de la democracia en el país”, concluye el comunicado.