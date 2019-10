Congreso actual tiene conflicto de interés para elegir a magistrados

De la actual legislatura 110 diputados ya no regresarán después del 14 de enero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Terminó ayer el plazo que los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Apelaciones releven a los actuales, la elección es incierta y la incógnita es que si será la actual legislatura la que debe efectuar esta elección o los que asumirán el 14 de enero del 2020.

Algunos abogados concuerdan en que esta selección la deben hacer los parlamentarios que asumirán el próximo año, porque de la actual legislatura más de un centenar perderán su inmunidad en enero debido a que no lograron reelegirse por lo que en estos momentos tienen “conflicto de intereses”, ya que estarían eligiendo magistrados que los beneficien el siguiente año.

El presidente de la Comisión de Postulación de magistrados para la CSJ, y rector de la Universidad Mesoamericana, Félix Serrano, asegura que tal como están las cosas la nómina de candidatos de magistrados podrían estar hasta diciembre o primeros días de enero, siempre y cuando el Parlamento decida trabajar en esos tiempos. “No quiero vaticinar” pero podría suceder en esos plazos, indicó.

Conflicto de intereses

José Gonzalez, coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, dice que es importante tomar en cuenta que en este Congreso hay más de un centenar de diputados que van a perder su inmunidad en enero, por lo que podrían tener un conflicto de interés en cuanto a elegir magistrados que eventualmente conocerían sus antejuicios o los procesos penales si es que llegan a prosperar. “Este es un Congreso que está realizando sus funciones pensando más en un beneficio personal que para el servicio de la justicia para la población”.

No obstante, el jurista remarca que la elección de magistrados no debe medirse solo en función del Congreso de la República, sino que también del buen trabajo que deben hacer las Comisiones de Postulación. “El problema actual es que las Comisiones no estaban efectuando las pruebas y habían varios vicios en el proceso, entonces aunque tuviéramos un Congreso sin ningún cuestionamiento el proceso también se vería dañado”.

El 16 de septiembre la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a la Fundación Mirna Mack y al magistrado Noe Ventura Loyo y ordenó que el proceso de postulación de aspirantes a magistrados de la CSJ debería comenzar de cero.

Ventura Loyo, magistrado de Apelaciones de Femicidio, accionó porque los 12 representantes de salas de Apelaciones para integrar la postuladora de la CSJ fueron elegidos sin convocatoria, publicidad ni planilla única, con lo cual se violaron derechos.

En consecuencia, el Instituto de Magistrados de Cortes de Apelaciones de la CSJ debería de convocar de nuevo a los magistrados para elecciones. Los elegidos deberán integrarse a la comisión de Postulación y comenzar el trabajo desde cero.

“Sin meter las manos al fuego”

Elvyn Díaz, presidente de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCPG) expresa que es incierto qué legislatura elegirá la nueva CSJ, porque se debe considerar que hay varios procesos en marcha y uno de ellos lo tiene en sus manos el Congreso de la República, el cual consiste en una reforma que busca dejar sin efecto una de las dos acciones judiciales y también está el hecho de que se desconoce en qué términos acataría la resolución la Comisión de Postulación sobre ese extremo”.

En cuanto a la conveniencia de que la actual legislatura elija a los nuevos magistrados, Díaz, dice que “no mete las manos al fuego por ningún Congreso, mas sin embargo, considere que los diputados actuales tienen una evidente parcialidad hacia los grupos que están en la impunidad y la corrupción, pues hay varios diputados que están señalados en investigaciones penales y tienen antejuicio”.

Este Congreso “prácticamente carece de legitimidad porque casi 110 diputados no fueron reelectos, entonces, prácticamente, no está atendiendo las demandas ciudadanas sino los intereses particulares de cada uno de los diputados”, indica Díaz.

El expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, Ovidio Parra, dice que aunque no está convencido de la resolución de la CC de repetir el proceso, se debe cumplir con lo que ordena el máximo tribunal. “Aunque no estoy seguro de que esta sea la decisión adecuada porque los nuevos magistrados deberían tomar posesión el 13 de octubre”.

A criterio de Parra la máxima Corte debe tratar de aclarar esta situación para no generar un conflicto de leyes para que se agilice la toma de posesión de los nuevos magistrados. “Si toman posesión después del 13 de octubre yo veo un problema porque no puede tergiversarse la interpretación de una norma”, afirma.

Prorroga de mandato es inconstitucional

El abogado y constitucionalista Aquiles Faillace, dice que el hecho de que se prolonguen las funciones de los actuales magistrados de la CSJ es inconstitucional, pues no se está cumpliendo con un plazo que reza la Carta Magna.

En cuanto al origen del alargue ilegal del periodo de los actuales magistrados, Faillace explica que el Congreso no vota, porque las Comisiones de Postulación no le han entregado la lista de candidatos, y las Comisiones tiene la justificación de que la CC ordenó regresar el proceso.

Faillace recuerda que este problema ya sucedió en el 2015 cuando las Cortes tomaron posesión hasta enero del 2016. Para solucionar este retraso la CC lo que hizo fue avalar lo actuado. “El Congreso es el Congreso y que a nosotros no nos guste esa es otra cosa. La función constitucional es de ellos, el plazo es el plazo y debería cumplirse”.

En cuanto a la situación actual, Faillace “dice que las Comisiones tienen que volver a integrarse y ni siquiera han sacada la convocatoria para la elección de comisiones de postulación, o sea que el proceso legalmente ni siquiera ha empezado”

