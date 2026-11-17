El oficialismo desde el Congreso planea seguir con la emisión de decretos de urgencia nacional, ahora poniendo las negociaciones sobre la Ley de Contrataciones Públicas que buscarían aprobar en la sesión de este martes 17 de noviembre.

Al menos eso es lo que han comentado algunas fuentes cercanas al Congreso que prefieren no ser citadas, pero que tienen conocimiento de las últimas negociaciones políticas.

En las últimas sesiones, el Organismo Legislativo emitió decretos de urgencia, entre ellos la Ley de Ciberseguridad, la Ley de Cine y la Ley del Fondo Nacional de Becas.

Proyectos que, a decir de analistas y algunos diputados de oposición, merecían una discusión profunda, para evitar vacíos legales que pudieran ser contraproducentes.

Pero a pesar de esos cuestionamientos, el ala oficial que responde al presidente Bernardo Arévalo, buscaría los consensos para una nueva ley de compras.

Las negociaciones han llegado a oídos de tanques de pensamiento y sectores empresariales, que la noche del lunes optaron por emitir un pronunciamiento pidiendo al Congreso no aprobar una nueva ley de contrataciones de urgencia nacional.

El aprobar una ley de este tipo, sin consenso, podría ocasionar ampliar de manera injustificada las compras directas, modificar cómo se adjudican los contratos y no tener controles suficientes sobre las distintas modalidades de compras, señala el documento.

Este pronunciamiento fue firmado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Fundación Libertad y Desarrollo, Fundación 2020, ASIES, CIEN, Icefi y Flacso.

Otros temas

Para la sesión de este martes uno de los puntos prioritarios de la agenda es la ratificacion del estado de sitio, medida vigente en Zacapa e Izabal, departamentos que han sido escenarios de muertes violentas en las últimas semanas.

Entre estos casos figuran la masacre de Huité, en Zacapa, contra ocho personas, y el ataque armado en Río Hondo, también en Zacapa, donde murieron tres agentes policiales y el diputado Julio Portillo.

Algunla diputadoa opinaron en la sesión de Jefes de Bloque que el Estado de Sitio debería abarcar más de dos departamentos, debido a que la violencia no es exclusiva de Zacapa e Izabal.

Pero será hasta que el pleno discuta el estado de sitio que defina si aprueba la medida como la mandó el Ejecutivo, o si decide modificarla ampliando sus alcances a otros departamentos.

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También fuentes legislativas apuntan que algunos diputados buscan impulsar de manera independiente una prórroga a la suspensión de impuestos a los combustibles, propuesta que habría nacido desde el Congreso enntre distintas bancadas.

Con esto buscarían ampliar la medida que concluye el 31 de diciembre,y que hasta ahora, ha permitido mantener en precios relativamente estables la gasolina superior, gasolina regular y el diésel.

Otro tema que ronda en el Congreso, es el intento de una posible moción para aprobar un nuevo beneficio económico a los militares en situación de retiro, que manifestaron la semana pasada en el Congreso.