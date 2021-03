Congreso debate y el oficialismo se frota las manos para elegir magistrados de la CC

Diputados en la sesión de este 2 de marzo. (Foto: Erick Avila)

El Congreso debate este 2 de marzo la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) designados por ese organismo, donde el oficialismo y aliados tienen los votos suficientes para la elección.

Para esta designación mostraron interés 21 abogados, 14 para titular y suplente, cinco para titular y dos para suplente.

Debate

Las bancadas de la UNE, Semilla, UCN, Winaq y URNG anunciaron que no participarían en la sesión y señalaron que el proceso no fue transparente y en cambio estuvo “viciado y pactado”.

Bernardo Arévalo, de Semilla, dijo que la elección es de hoy es “una estación más de la locomotora de la corrupción e impunidad que tiene como destino final el enterramiento del sistema de justicia y negar la posibilidad de encausar el tren de la historia hacia el estado de Derecho”.

Osmundo Ponce, de URNG, expresó que este proceso es precipitado y no responde a principios de transparencia y calificó que no es legítimo.

Mientras tanto, Álvaro Arzú Escobar, sostuvo que este es “día de celebración” porque comienza la liberación de la CC que ha sido “cooptada por mafias nacionales e internacionales que han destruido el estado de Derecho” y señaló a los otros organismos de Estado a que voten “con libertad y con absoluta independencia”.

Andrea Villagrán, de Bien, consideró que es importante no tomar a la ligera la elección porque la CC es la responsable de corregir los abusos del Estado. “Es preocupante que entre los candidatos muchos no llenan los requisitos y algunos sean elegidos parte de un pacto y no de méritos”, afirmó. Más adelante cuestionó la legitimidad del proceso porque no fue transparente ni permitió la auditoría social.

Rudio Lecsan Mérida, de Humanista, cuestionó que haya diputados que demandan transparencia cuando la Constitución solo establece que al Congreso le corresponde nombrar magistrados para cinco años.

Vicenta Jerónimo Jiménez, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, señaló que esperaba que la elección fuera limpia, con transparencia y tomando en cuenta capacidades y profesionalismo de los aspirantes, pero serán elegidos magistrados que favorecerán a grupos poderosos. “Quisiéramos una justicia con transparencia donde se garantiza la justicia sana y no corrompida como lo que estamos viviendo”, consideró.

Sonia Gutiérrez, de Winaq, cuestionó que el Congreso haya dilatado la elección de cortes judicial y sí apresura la CC. “Lo que hoy se va a confabular es un espíritu y objetivo de tener el poder absoluto del Estado. Hoy se va a confabular un golpe al estado de Derecho y a la democracia”, señaló, y argumentó que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial están alineados y el último organismo que falta es la CC.

Carlos Roberto Calderón, de Vamos, dijo que hoy es día de celebración por la elección de magistrados: El Estado tiene poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No podemos tener una CC que no esté diciendo qué hacer a un poder del Estado”.

Edgar Batres, de Winaq, apeló a los diputados que si bien ellos tienen la facultad de elegir los distritos de votantes juzgan sus actos. “El Congreso es discusión y se solicitó platicar con los 21 aspirantes y eso no se ha hecho y ya estamos por elegir”, criticó.

Según Boris España, de Todos, los magistrados salientes tendrán que pagar ante la historia las resoluciones que costado empleos en Guatemala. Aparte, criticó a la oposición que se cuestione los resultados de la elección cuando esta no en ese momento había ocurrido.

Cómo van los demás

A 43 días del 14 de abril, fecha en que la nueva magistratura debe tomar posesión, así avanzan los otros cuatro organismos que deben nombrar jueces:

Ejecutivo: No ha hecho convocatoria pública y se ha limitado a informar que designará magistrados conforme a lo que establece la Constitución.

Usac: Suspendió la fecha de elección y reintegró a 12 aspirantes que quedaron fuera del proceso luego de que varios de ellos fueron reincorporados mediante amparos. El rector Murphy Paiz fue enviado a prisión por el caso Comisiones Paralelas 2020.

Colegio de Abogados: Está en impase porque renunció Estuardo Gálvez, aspirante de la segunda vuelta que tiene orden de captura por el caso Comisiones Paralelas 2020. El tribunal electoral de ese organismo podría tomar una decisión en las próximas horas.

Corte Suprema de Justicia: Revisa los expedientes de los 17 aspirantes.