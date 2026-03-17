Congreso juramenta a nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral

El 10 de marzo, los diputados alcanzaron acuerdos políticos a último minuto para concretar la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante la sesión, los legisladores eligieron como magistrados titulares a Mario Alexander Velásquez Pérez, Roberto Estuardo Morales Gómez, Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, Karin Virginia Romero Figueroa y Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Los magistrados suplentes son Giovanni Francisco Soto Santos, Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, Francisco Javier Puac Choz, Sergio Amadeo Pineda Castañeda y Alfredo Skinner-Klée.

Esta elección forma parte de las elecciones de segundo grado en Guatemala, y los magistrados elegidos serán los responsables de organizar el proceso electoral del 2027.

Este 17 de marzo, el pleno del Congreso busca juramentar a los magistrados elegidos del TSE, según lo contempla la propuesta de agenda consensuada por los diputados de la instancia de jefes de bloque.

Los diputados están convocados a partir de las 14 horas, según la agenda compartida.

Para leer más: Magistrados electos del TSE detallan retos en miras al proceso electoral 2027 y dicen que recuperarán credibilidad de la institución

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.